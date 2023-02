Türkei, Adiyaman: Eine Luftaufnahme zeigt Rettungskräfte und Zivilisten bei der Suche nach Überlebenden in den Trümmern der von den Erdbeben zerstörten Gebäude

Das ist die deutsche Erdbebenhilfe – und so funktioniert sie

von Florian Schillat Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien hat auch Deutschland rasch Einsatzkräfte und Hilfsgüter geschickt. Wie die Unterstützung aussieht – und ins Katastrophengebiet gelangt ist.

Noch lassen sich die tatsächlichen Ausmaße der verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien kaum erfassen. Tagtäglich steigt die Zahl der Todesopfer und Verletzten, die Zerstörung in den betroffenen Gebieten ist gewaltig. "Das ist eine Jahrhundertkatastrophe", sagte Ahmet Basar, der türkische Botschafter in Berlin, "vielleicht eine Jahrtausendkatastrophe."