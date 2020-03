Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat am Sonntag die EU zur Aufnahme von Flüchtlingen an der türkisch-griechischen Grenze aufgerufen. "Das bedeutet, dass wir als Europäer jetzt mit Blick auf Griechenland das, was in den ganzen letzten Jahren immer nur andiskutiert wurde, eine europäische gemeinsame Aktion Griechenland, insbesondere die griechischen Inseln, zu unterstützen. Das muss jetzt, heute in dieser Minute passieren. Wir brauchen dort vor Ort Aufnahmezentren, wo Menschen registriert werden, humanitär sofort versorgt werden, um dann in Europa weiter verteilt werden zu können, weil ansonsten werden wir auf den griechischen Inseln an der türkisch griechischen Grenze erneut furchtbarste Bilder in den nächsten Tagen und Wochen bekommen." Tausende Menschen haben sich auf der türkischen Seite der Grenze zu Griechenland versammelt. Die Regierung in Athen hat angekündigt, die Grenze mit aller Macht zu schützen. Zuletzt hatte die Türkei erklärt, angesichts der dramatischen Lage im syrischen Bürgerkrieg Flüchtlinge und Migranten nicht länger an der Grenze zur EU aufzuhalten.