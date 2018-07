Das, was Sie in dieser TV-Kritik lesen, ist im Prinzip ein alter Hut. Denn eigentlich war das alles anders geplant. Anne Will unterbrach ihre Sommerpause, um den aktuellen Streit in der CDU/CSU zu beleuchten, um herauszufinden, wie die Union ihren Streit beilegen würde.

Seit Wochen streiten die Schwesterparteien öffentlich, teils über Pressemitteilungen, über ihre Asylpolitik. Und am Sonntag tagten beide Parteien in ihren jeweiligen Parteizentralen, um zu debattieren, wie sie die Ergebnisse des EU-Gipfels interpretieren und ob eine Koalition weiterhin möglich ist.

Daniel Günther über den möglichen Rücktritt Horst Seehofers von all seinen Ämtern. #AnneWill pic.twitter.com/TgrlrSs36U — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) July 1, 2018

Anne Will - "spät, aber nicht spät genug"

Geplant war, dass Markus Söder im Anschluss an die Gespräche des Tages bei "Anne Will" zum "Tag der Entscheidung" und der Frage, wie die Union den Streit löst, Stellung nehmen sollte. Damit wäre das eine hochaktuelle Sendung geworden, der einen Plan für die nächsten Wochen in der Regierung aufzeigt. Es kam aber anders.

"Wir melden uns spät, aber nicht spät genug", so Will. Denn die Gespräche dauerten auch nach Ende der Sendung weiter an; wie sich im Laufe der Abends herausstellte dauerten sie bis tief in die Nacht hinein, bis die Protagonisten nach endlosen Stunden wohl erschöpft aufgaben. Und so wurde der Talk eher ein Gespräch mit der Glaskugel.

Zu Gast bei "Anne Will" waren:

Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen), Fraktionsvorsitzende im Bundestag

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein

Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler und stellvertretender Parteivorsitzender

Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur der "Zeit"

Robin Alexander, Hauptstadtkorrespondent der "Welt"

Probleme werden geschaffen, nicht gelöst

"Die müssen doch jetzt mal zur Vernunft kommen", mahnte Katrin Göring-Eckardt. Für die Grünen-Politikerin wird Deutschland seit Wochen in einem Streit gefangen gehalten, der "keine Probleme löst, sondern Probleme schafft." Mit dieser Meinung war sie nicht allein, der Journalist Robin Alexander stimmte ihr zu. Und Moderatorin Will hakte sofort nach, ob bei einem Zerbrechen der Koalition denn die Grünen wieder zur Verfügung stehen würden.

"Wenn wir so tun, als ob wir in Deutschland, in Europa auf einer Insel leben, dann werden wir überhaupt nichts lösen", @GoeringEckardt über den #Asylstreit zwischen #CDU und #CSU. #AnneWill pic.twitter.com/mFBZY8IAmF — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) July 1, 2018

Dafür sah Göring-Eckardt aktuell "keine Grundlage", was vor allem am Kurs der CDU gegenüber Geflüchteten liegt. Genau dieser Kurs ist das Streitthema zwischen CDU und CSU. Allerdings, so Giovanni di Lorenzo ginge es um "ein paar Flüchtlinge im Monat", dass an solch einem Streit die Regierung zerbrechen kann, dass sei den BürgerInnen nicht zu vermitteln.

Seehofer will zurücktreten? Publikum applaudiert

Mitten im vor sich hinplätschernden Talk, der eben keinerlei neue Erkenntnisse brachte, platzte die Nachricht, dass Horst Seehofer zurücktreten wolle. "Ah, er will wohl als Beides zurücktreten", kommentierte Will die unbestätigte DPA-Meldung und meinte damit CSU-Vorsitz und Position als Bundesinnenminister, was zu Spontanapplaus im Publikum führte. Und dann sollten die Gäste darüber orakeln, ob das denn nun passiert sein könnte und was das für die Koalition bedeuten würde.

Aber es ist eben genau das, der Blick in die Glaskugel, denn bis zum Schluss der Sendung, und wie sich zeigte bis zum Ende des Tages, trat Seehofer offiziell nicht zurück; dass er die Absicht hat, steht aber nach wie vor im Raum. "Dann wackelt richtig die Republik“, mutmaßte Robin Alexander, denn mit dem Rücktritt wird natürlich auch die Frage laut, ob die CSU aus der Koalition austritt. Der CDU-Mann Günther kommentierte den möglichen Rücktritt relativ kühl. Er meinte nur, dass dies eine Nachricht sei, "die wir uns nicht unbedingt herbeigesehnt haben".

"Wenn die CSU immer nach Recht und Ordnung ruft, dann wäre vielleicht viel geholfen, wenn wir auch wieder im Regierungshandeln für Recht und Ordnung sorgen würden." Daniel Günther bei #AnneWill über das Verhalten der #CSU. pic.twitter.com/MZdQusTE3J — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) July 1, 2018

Gäste mussten spontan auf Neuigkeiten reagieren

Und das war vielleicht das wirklich Spannende an diesem notgedrungen sehr lethargischen Talk: Die Gäste dabei zu beobachten, wie sie auf diese unerwartete Neuigkeit reagieren, ohne sich mit ihrer Partei kurzschließen zu können. Leider war dann auch schon alles vorbei, es lag eine Erleichterung über der Abmoderation von Anne Will.

Am Ende bleibt die Frage: Zerbricht die Union? Die Antwort darauf findet sich manchmal eben nicht in einer Live-Talkshow, sondern in der Zeit danach.