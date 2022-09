Damen-Debatte bei Maischberger: In der Diskussion über Putins Krieg in der Ukraine kamen Alice Weidel (l.) und Marie-Agnes Strack-Zimmermann nur selten auf einen gemeinsamen Nenner

von Jan Zier Alice Weidel und Marie-Agnes Strack-Zimmermann streiten sich bei Maischberger um Sanktionen, Waffen für Russland und Werte, finden aber doch eine Gemeinsamkeit.

Gut, vielleicht haben Sie aus der Maischberger-Redaktion zuerst bei Sahra Wagenknecht angefragt. Das kann sein. Und das wäre ja auch irgendwie naheliegend, dieser Tage, wenn man Talkshowgästeaussucher bei der ARD ist. Die konnte aber nicht, weil sie schon bei Markus Lanz im Sessel saß. Jemand mit fachlicher Expertise oder gar Entscheidungskompetenzen musste es aber auch nicht unbedingt sein. Ein bisschen Krawall wäre vielleicht schön und der Quote zuträglich. Die Frage, ob man der rechten AfD eine völlig unnötige Bühne bauen muss, soll, darf – die hat sich in der Redaktion aber wohl keiner gestellt. Und wenn doch, hat irgendwer aus dem Hintergrund was von "normaler Partei" und "demokratisch gewählt" gemurmelt. Also haben sie Alice Weidel angerufen. Die hat zugesagt: Sie redet eben gern auch mal über Waffen, also auch über diese Fragen: Sollte Deutschland Kampfpanzer in die Ukraine schicken? Wie weiter mit den Sanktionen gegen Russland?

Wer hat bei Maischberger diskutiert?

Alice Weidel, AfD, Partei- und Fraktionsvorsitzende

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP, Vorsitzende des Bundesverteidigungsausschusses

Oliver Kalkofe, Comedian und Schauspieler

Kerstin Palzer, Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio

Gabor Steingart, Herausgeber des "Pioneer Briefing"

Wie lief die Diskussion?

Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat seit Kriegsausbruch in der Ukraine zwar schon alles zum Thema gesagt; auf allen Kanälen. Deswegen kann man sie aber ja trotzdem nochmal danach fragen. Und nicht nur Karl Lauterbach hat bewiesen, dass sehr viele Talkshoweinsätze auch der Karriere dienen, irgendwann wird vielleicht mal eine Verteidigungsministerin oder so von der FDP gesucht, wer weiß das schon.

Ihre Aufgabe ist es also, gern auch mit etwas Pathos, von "unserer wertebasierten Welt" zu sprechen und Sätze zu sagen wie: "Ich werde nicht zulassen, dass ein Mensch wie Putin..." oder "Wir können nicht weiter zuschauen, wie..." Und so weiter. Obwohl wir natürlich auf anderen Politikfeldern und an anderen Stellen der Welt auch bei Kriegen durchaus weiter zusehen können.

Dann kommt, erwartungsgemäß, eine Verteidigung der Sanktionen ("Das wirkt natürlich auf Russland") und ein Plädoyer, auch Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern. Weil man jetzt sieht, wo allenthalben von militärischen Erfolgen der Ukraine die Rede ist, dass sie ohne all die Waffenlieferungen aus dem Westen in diesem Krieg gar nie so weit gekommen wären. "Wir werden dadurch auch nicht zur Kriegspartei", sagt Strack-Zimmermann dann noch, das Völkerrecht sei da eindeutig. Ob Putin das auch so sieht?

Isjum: Nach der Befreiung der Stadt in der Region Charkiw können sich ukrainische Soldaten in Ruhe ein kleines Schwätzchen gönnen.

Weidel versucht sich betont seriös zu geben, sagt dann aber erst einmal bei jeder Gelegenheit, dass Strack-Zimmermann ja eine Lobbyistin der Rüstungsindustrie sei. Zwar sei der Krieg in Russland ein "völkerrechtswidriger Angriff", bei der Frage, ob Putin sich vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag verantworten solle, weicht sie aber trotzdem aus.

Weidel lehnt die Sanktionspolitik des Westens ab, ja, sie will sie "unbedingt beenden" und zu Russland wieder "normale Wirtschaftsbeziehungen" aufbauen. Alles soll wieder werden wie früher! Außerdem solle die Bundesregierung "sofortige Friedensverhandlungen" zwischen Russland und der Ukraine "herbeiführen". Wie? Da weicht Weidel wieder aus.

Panzerlieferungen an die Ukraine sind für die AfD-Politikerin natürlich "der völlig falsche Weg" - hier werde eine "Eskalationsspirale" gedreht, "der Dritte Weltkrieg provoziert" und "Deutschland zum Kanonenfutter gemacht", tönt Weidel. So kann sich die AfD als Partei des Friedens und des bürgerlichen Wohlstandes inszenieren.

"Es fällt mir schwer, ihnen zuzuhören", sagt Strack-Zimmermann dann. Aber sie tut es dann auch nicht. In allerfeinster Politikermanier fallen sich die beiden Damen ständig ins Wort und reden gleichzeitig, während sie von der anderen verlangen, man solle sie doch - endlich mal! - ausreden lassen. Sie beantworten dann gerne und ausführlich lauter Fragen, die ihnen gerade gar nicht gestellt waren, derweil Sandra Maischberger weiter glaubt, sowohl die eine wie auch die andere durch freundliche Moderation zähmen zu können. Warum sollen auch immer nur Männer in Talkshows sich so gegenseitig angiften? Irgendwann ist man trotzdem froh, wenn es vorbei ist, wir sind ja hier nicht im "Sommerhaus der Stars".

Der besondere Moment

Um die Welt zu erklären, kommentieren und einzuordnen hat sich Frau Maischberger Oliver Kalkofe eingeladen, der nett ist, aber offensiv keine Ahnung hat, was er als Schauspieler und Comedian ja auch gar nicht muss. "Das Gefühl von Verwirrung wird immer größer", sagt er dann, also: zur Einordnung, "das kann ich nicht beurteilen", oder "es kommt mir so vor, als ob…". Und schließlich: "Ich bin kein Militärexperte!" Dann kann er also gern kommen, wenn wieder von Corona die Rede sein wird.

Die Erkenntnisse

Die AfD und die FDP sind sich einig in der Frage der längeren Laufzeit der deutschen Atomkraftwerke. Aber das finden auch alle anderen im Studio irgendwie richtig, auch Kalkofe.

Fazit

Ein schlichtes Weiter so kann und darf es nicht geben!