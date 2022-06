Sollte eine "Übergewinnsteuer" eingeführt werden, die Unternehmen, die von Krisen wie dem Ukraine-Krieg profitiert haben, stärker besteuert? Eine große Mehrheit der Deutschen ist dafür – im Gegensatz zum Bundesfinanzminister.

Eine große Mehrheit der Deutschen befürwortet die Einführung einer sogenannten Übergewinnsteuer, die Unternehmen, die von Krisen wie dem Ukraine-Krieg profitiert haben, stärker besteuert. Das ergibt eine Umfrage des Umfrageinstituts Civey* im Auftrag des stern.

Demnach sprechen sich knapp drei Viertel (72 Prozent) der Bundesbürger:innen für die Einführung einer zusätzlichen Steuer für krisenbedingte Übergewinne aus, 18 Prozent sind dagegen und der Rest (10 Prozent) ist unentschieden.

Nach Parteipräferenz kommt die größte Zustimmung aus der Anhängerschaft von SPD und Grünen (jeweils 88 Prozent), dicht gefolgt von der Linken (87 Prozent). Am wenigsten Befürworter:innen finden sich in in der Wählerschaft von CDU/CSU (61 Prozent), AfD (59 Prozent) und FDP (47 Prozent).

Bundesfinanzminister Lindner gegen "Übergewinnsteuer"

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte sich zuletzt gegen eine Übergewinnsteuer für die Mineralölindustrie ausgesprochen – trotz zunehmender Forderungen der Koalitionspartner von SPD und Grünen. "Das Steuerrecht kennt keine Unter- und keine Übergewinne, sondern nur Gewinne“, sagte Lindner im Gespräch mit dem stern. "Diese werden in Deutschland im internationalen Vergleich hoch besteuert." Amtliche Zahlen für die Situation in Deutschland lägen auch aufgrund des Steuergeheimnisses zur Stunde nicht vor, so Lindner weiter: "Im stark diskutierten Bereich Mineralöl haben die Muttergesellschaften ihren Sitz im Ausland."

Grünen-Chefin Ricarda Lang, die die Debatte vor einem Monat angestoßen hatte, hatte im stern ihre Forderung bekräftigt. "Die aktuellen Preissteigerungen gerade im Energiebereich sind eine erhebliche Belastung für Verbraucherinnen und Verbraucher und auch viele mittelständische Unternehmen", sagte sie. Während sich die einen fragten, wie sie die nächste Tankfüllung zahlen sollten, machten andere dank der Krise Rekordgewinne. "Die Übergewinnsteuer wäre da ein logischer Schritt", sagte Lang.

*Das Umfrageinstitut Civey befragte online im Zeitraum vom 7. bis 8. Juni 2022 zwischen 5.002 und 5.004 volljährige Bundesbürger:innen. Die Daten sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 2,5 Prozentpunkten. Weitere Erläuterungen zur Methodik finden Sie hier.