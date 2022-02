von Daniel Wüstenberg sowie von Anna-Beeke Gretemeier und Isa von Heyl

Nach der Bundestagswahl 1990 holt Kanzler Helmut Kohl Angela Merkel in sein Kabinett und spaltet das Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit auf. Das "Dreimädelhaus" entsteht – in dem neben Merkel auch die CSU-Politikerin Gerda Hasselfeldt und CDU-Frau Hannelore Rönsch Platz finden. Sie sind zu Gast in der sechsten Folge von "ÜberMerkel".

Es ist die erste gesamtdeutsche Bundestagswahl und eine Bestätigung für den "Kanzler der Einheit". Am 2. Dezember holt Helmut Kohl mit der Union 43,8 Prozent der Stimmen und kann, zusammen mit der FDP, vier weitere Jahre das Land regieren.

In sein Kabinett holt er erstmals auch Politiker und Politikerinnen aus den neuen Ländern, darunter auch die damals 36-jährige Angela Merkel. Sie bekommt das neue Ministerium für Frauen und Jugend. Es geht aus dem ehemaligen Bundesgesundheitsministerium hervor, das Kohl aufteilt in die Ressorts Gesundheit, Familie und Senioren und eben Frauen und Jugend. "Dreimädelhaus" taufen die Abgeordneten in Bonn das Konstrukt.

In der sechsten Folge von "ÜberMerkel – Vertraute erzählen" spricht stern-Chefredakteurin Anna-Beeke Gretemeier mit Merkels damaligen Mitstreiterinnen aus dem "Dreimädelhaus". Die Gesundheitsministerin Gerda Hasselfeldt (CSU) berichtet unter anderem über die Schwierigkeiten, vor denen Angela Merkel bei ihrem Amtsantritt stand, auch im Umgang mit den männlichen Kollegen: "Die Frauen-Problematik ist nicht unbedingt das Thema, dass alle Kabinettsmitglieder mit der gleichen Verve auf der Tagesordnung sehen, sondern das hat immer so ein stückweit Nischendasein", weiß sie aus der Zeit zu schildern.

"ÜberMerkel – Vertraute erzählen" 16 Jahre lang war Angela Merkel Bundeskanzlerin. Die erste. Ende 2021 räumte sie ihren Posten, jetzt ist ein Mann im Amt. Was bleibt von ihr? Wie war sie, die Kanzlerin? Wie ist sie als Chefin, als Freundin, als Feministin? Jahrelang wurde die Geschichte der Angela Merkel meist von Männern erzählt. stern-Chefredakteurin Anna-Beeke Gretemeier trifft sich für den Podcast "ÜberMerkel – Vertraute erzählen" mit Wegbegleiterinnen der Alt-Bundeskanzlerin – ja, nur mit Frauen. Die Gespräche zeigen neue Perspektiven und zeichnen damit ein sehr persönliches Audio-Porträt.



Ähnliches hat auch Hannelore Rönsch zu berichten. Die CDU-Politikerin übernimmt nach der Bundestagswahl 1990 im "Dreimädelhaus" das Ressort Frauen und Senioren. Sie spricht in der Podcast-Folge offen über Männer- und Frauennetzwerke in der Politik und wie sich Angela Merkel Anfang der 1990er Jahre in der Bonner Regierung durchsetzt. Und Rönsch erzählt, wann sie gemerkt hat, dass Merkel nach Höherem strebt: "Ich hatte dies auch kurz zu Friedrich Merz gesagt, der dafür nur ein Lächeln hatte."

Das und vieles mehr hören Sie in der sechsten Folge von "ÜberMerkel – Vertraute erzählen".

