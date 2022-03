von Daniel Wüstenberg sowie von Anna-Beeke Gretemeier und Isa von Heyl

Sie kennt die Altkanzlerin wie kaum eine andere Journalistin: Angela Merkels Biografin Evelyn Roll berichtet in der siebten Folge des stern-Podcasts "ÜberMerkel" vom Umgang der Kanzlerin mit den Herausforderungen ihrer Zeit: von der Wohnungssuche in Ost-Berlin bis zu Widerständen in der CDU.

Von den Anfängen in der CDU bis zum Ende der Amtszeit als Kanzlerin: Die Journalistin Evelyn Roll hat Angela Merkel über Jahrzehnte hinweg beobachtet – und über sie berichtet. Allein drei Bücher verfasste Roll über die Altkanzlerin, dazu produziertre sie den ZDF-Film "Die Kanzlerin" mit und veröffentlichte etliche Zeitungsartikel über Merkel, vor allem in der "Süddeutschen Zeitung".

Evelyn Roll spricht über Angela Merkel

In der siebten Folge des stern-Podcasts "ÜberMerkel – Vertraute erzählen" nimmt Roll nun die Hörerinnen und Hörer mit in drei Jahrzehnte Bundespolitik von und mit Angela Merkel. Die preisgekrönte Journalistin berichtet unter anderem von den Veränderungen der Altkanzlerin: "Als ich Angela Merkel das letzte Mal gesehen habe, kam sie mir vor wie eine verpanzerte Schildkröte. Aber manchmal blitzen ihre Augen so wie früher. Wie so eine Schildkröte, die auf einmal raus kommt. Das ist, was die Macht und die Verantwortung und der Zeitmangel und der Schlafmangel mit Menschen macht."

"ÜberMerkel – Vertraute erzählen" 16 Jahre lang war Angela Merkel Bundeskanzlerin. Die erste. Ende 2021 räumte sie ihren Posten, jetzt ist ein Mann im Amt. Was bleibt von ihr? Wie war sie, die Kanzlerin? Wie ist sie als Chefin, als Freundin, als Feministin? Jahrelang wurde die Geschichte der Angela Merkel meist von Männern erzählt. stern-Chefredakteurin Anna-Beeke Gretemeier trifft sich für den Podcast "ÜberMerkel – Vertraute erzählen" mit Wegbegleiterinnen der Alt-Bundeskanzlerin – ja, nur mit Frauen. Die Gespräche zeigen neue Perspektiven und zeichnen damit ein sehr persönliches Audio-Porträt.



Roll erinnert auch an die Widerstände, gegen die sich Merkel in ihrer Karriere durchsetzen musste: Vom "Andenpakt", der nach dem Ende der Ära Kohl die CDU prägen wollte, bis hin zum "Wolfratshauser Frühstück", bei dem sie Anfang der 2000er die Kanzlerkandidatur dem damaligen CSU-Chef Edmund Stoiber überließ. Dazu liefert Roll einen Blick hinter die Kulissen: Bei welchen Gelegenheiten hat Angela Merkel Regierungschefs imitiert? Wie war es, wenn sie zum Essen ins Kanzleramt einlud? Und warum war Angela Merkel in den 80ern "Hausbesetzerin"?

Das und vieles mehr hören Sie in der siebten Folge von "ÜberMerkel – Vertraute erzählen".

Evelyn Roll (r.) beim Gespräch mit dem stern. Das Interview führte Podcast-Projektleiterin Isa von Heyl. © stern

