Annette Schavan und Angela Merkel am 1. März 2011 auf der Computermesse "Cebit" in Hannover. Seither rätselt die Öffentlichkeit, was in der SMS von Karl-Theodor zu Guttenberg an die damalige Kanzlerin stand.

Rücktritt 2011: Merkel-Freundin Annette Schavan verrät, was zu Guttenberg der Kanzlerin per SMS schrieb

von Daniel Wüstenberg sowie von Anna Beeke-Gretemeier und Isa von Heyl

Näher dran an der Kanzlerin war kaum eine: Die frühere Bundesbildungsministerin Annette Schavan ist eine Freundin von Angela Merkel. Sie berichtet in der vierten Folge von "ÜberMerkel – Vertraute erzählen" von sehr privaten Momenten – und vom Inhalt einer SMS Karl-Theodor zu Guttenbergs an die Kanzlerin vor dessen Rücktritt als Verteidigungsminister.

Krisenstimmung in Berlin. Am 1. März 2011 tritt der damalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) vor die Presse – und von seinem Amt zurück. Er hat in seiner Doktorarbeit abgeschrieben, ohne Zitate als solche kenntlich zu machen.

Kurz zuvor geht auf dem Handy von Angela Merkel eine SMS von ihm ein. Sie ist zu diesem Zeitpunkt mit ihrer Bundesbildungsministerin und Freundin Annette Schavan (CDU) auf der Computermesse "Cebit" in Hannover. Die Kanzlerin reicht Schavan ihr Handy. Ein kurzer Blick, ein scheinbar wissendes und zufriedenes Lächeln der beiden. Seither rätselt die Öffentlichkeit: Hat Karl-Theodor zu Guttenberg Merkel seinen Rücktritt per Kurznachricht mitgeteilt?

"ÜberMerkel – Vertraute erzählen" 16 Jahre lang war Angela Merkel Bundeskanzlerin. Die erste. Ende 2021 räumte sie ihren Posten, jetzt ist ein Mann im Amt. Was bleibt von ihr? Wie war sie, die Kanzlerin? Wie ist sie als Chefin, als Freundin, als Feministin? Jahrelang wurde die Geschichte der Angela Merkel meist von Männern erzählt. stern-Chefredakteurin Anna-Beeke Gretemeier trifft sich für den Podcast "ÜberMerkel – Vertraute erzählen" mit Wegbegleiterinnen der Alt-Bundeskanzlerin – ja, nur mit Frauen. Die Gespräche zeigen neue Perspektiven und zeichnen damit ein sehr persönliches Audio-Porträt.



Im stern-Podcast "ÜberMerkel – Vertraute erzählen" verrät Annette Schavan knapp zehn Jahre später, was wirklich in der Zu-Guttenberg-SMS stand. In dem Gespräch mit stern-Chefredakteurin Anna-Beeke Gretemeier geht es jedoch nicht nur um Regierungskrisen. Freundin Schavan, die später ebenfalls über eine Plagiatsaffäre stolperte, berichtet auch, was einen guten Abend für die Ex-Kanzlerin ausmacht, was Merkel kocht, wenn sie Besuch empfängt, und wie Merkel einmal darauf bestanden hat, Eintrittskarten für ein Konzert in Mailand unbedingt selbst zu bezahlen.

Und die heute 66 Jahre alte Merkel-Vertraute erzählt von ganz persönlichen Momenten mit ihrer Freundin: "Es gibt in dieser Freundschaft auch Momente, sich zu trösten." Das und vieles mehr hören Sie in der vierten Folge von "ÜberMerkel – Vertraute erzählen".

Annette Schavan im Remote-Interview mit stern-Chefredakteurin Anna-Beeke Gretemeier © stern

