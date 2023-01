Will der Ukraine zunächst 14 Leopard-Kampfpanzer zur Verfügung stellen: Bundeskanzler Olaf Scholz

Forsa-Blitzumfrage Rückendeckung für Scholz: Mehrheit der Bundesbürger unterstützt Panzerlieferungen an Ukraine

von Marc Drewello Nach der Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz, der Ukraine nun doch Kampfpanzer zu liefern, zeigt eine Blitzumfrage: Scholz hat die Mehrheit der Deutschen hinter sich.

Nachdem die Bundesregierung beschlossen hat, der Ukraine zur Verteidigung gegen Russland Kampfpanzer vom Typ Leopard zu liefern, stimmt nun auch eine knappe Mehrheit der Bevölkerung dieser Maßnahme zu. Laut einer Blitzumfrage des Meinungsforschungsinstitutes Forsa für RTL und NTV halten 53 Prozent der Bundesbürgerinnen und -bürger das Vorgehen für richtig, 39 Prozent finden es nicht richtig. Abgelehnt wird die Entscheidung weiterhin von einer großen Mehrheit der Ostdeutschen und vor allem von den Anhängern der AfD.

41 Prozent der Bürgerinnen und Bürger glauben demnach, dass die Lieferung von Kampfpanzern durch westliche Staaten die Ukraine in die Lage versetzen wird, den Krieg zu gewinnen und Russland aus den besetzten Gebieten zu verdrängen. 47 Prozent glauben das nicht. Am häufigsten gehen die Anhänger der Grünen davon aus, dass die Panzerlieferungen es der Ukraine ermöglichen werden, den Krieg zu gewinnen.

Mehrheit gegen Lieferung von Kampfjets an Ukraine

Dass es durch die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine zu einer militärischen Reaktion Russlands gegen den Westen und auch Deutschland kommen könnte, denken 43 Prozent der Befragten. 47 Prozent glauben das nicht. 39 Prozent der Bürgerinnen und Bürger meinen, Deutschland sei durch die Lieferung von Waffen und Panzern an die Ukraine mittlerweile "Kriegspartei" in dem Konflikt geworden. 54 Prozent halten diese Sichtweise für übertrieben.

Bei der Frage nach Unterstützung für den Luftraum zeigt sich ein deutlich anderes Bild als bei den Panzern: 24 Prozent der Befragen – am ehesten die Anhänger der Grünen (40 Prozent) – sind der Ansicht, der Westen sollte Kiew – wie von einigen Regierungsmitgliedern der Ukraine gefordert – auch Kampfflugzeuge zur Verfügung stellen. Die große Mehrheit (63 Prozent) meint, der Westen solle dies nicht tun.

Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa für die RTL-Gruppe Deutschland am 25. Januar 2023 erhoben. Datenbasis: 1.007 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.