Der Krieg in der Ukraine lässt nicht nur Preise steigen und den Wohlstand schwinden – er zerstört alte Gewissheiten

von Stefan Schmitz Die Preise steigen, die Wirtschaft schrumpft, der Ukraine-Krieg rückt näher. Wie die Deutschen sich auf ein Leben ohne die alten Gewissheiten einstellen.

Dass er kämpfen würde, war für Oliver Schieke lange klar. Elf Angestellte hat der Bäcker aus Dessau. Fast 75 Jahre ist es her, dass seine Großeltern das Unternehmen gegründet haben. Das schmeißt man nicht einfach weg, nur weil Krieg ist in Europa und die Gaspreise durch die Decke gehen. Er spart, wo er kann. Am Vormittag holt er mit einer Schaufel das letzte Brot aus dem Ofen und lädt es auf einen Transportwagen. "Drei viertel durchgebacken", sagt der 45-Jährige.

Am nächsten Tag kommen die Laibe noch mal kurz in die Röhre und gehen dann rechtzeitig zum Frühstück ins Altersheim. So spart er die Nachtzuschläge. Das macht es billiger.