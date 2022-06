Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt am Bahnhof in Kiew an

Der lang erwartete Besuch ist da: Olaf Scholz ist in der Ukraine eingetroffen. Gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Regierungschef Mario Draghi besucht der Kanzler Kiew.

Zu dritt sind sie in Kiew eingetroffen: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Regierungschef Mario Draghi sind gemeinsam mit dem Sonderzug in die ukrainische Hauptstadt gereist. Zuvor hatte der Elysée-Palast den Beginn der Reise bestätigt. Die Staats- und Regierungschefs hatten den Zug in Polen bestiegen, wie das "ZDF" und die italienische Tageszeitung "La Repubblica" berichten. Dazu veröffentlichte die italienische Nachrichtenagentur Stampa ein Foto der drei Politiker an Bord des Zuges:

Gemeinsam im Zug nach Kiew: Kanzler Olaf Scholz (r.), neben Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (M.) und dem italienischen Regierungschef Mario Draghi. © Filippo Attili / Picture Alliance

In Kiew soll der rumänische Präsident Klaus Iohannis zur Reisegruppe dazustoßen, der aber eine andere Reiseroute nehmen wollte.

Ukraine-Reise von Scholz als Zeichen der EU-Unterstützung

Seit Mitte März sind zahlreiche Staats- und Regierungschefs in die Ukraine gereist, die sich nun schon fast vier Monaten gegen den Angriff der russischen Streitkräfte zur Wehr setzt. Dieser Besuch ist aber zweifellos der bedeutendste: Scholz, Macron und Draghi repräsentieren die drei bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten EU-Länder. Alle drei Staaten gehören zur G7, in der sich demokratische Wirtschaftsmächte zusammengeschlossen haben. Deutschland hat in dieser Gruppe derzeit den Vorsitz, Frankreich hat die EU-Präsidentschaft.

Selenskyj hatte Scholz bereits vor Wochen nach Kiew eingeladen. Zuerst standen aber Verstimmungen wegen der kurzfristigen Absage einer Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von ukrainischer Seite im Weg. Nachdem die Irritationen ausgeräumt waren, verwies Scholz darauf, dass es ihm bei einer solchen Reise nicht um Symbole, sondern um Inhalte gehe: "Ich werde nicht mich einreihen in eine Gruppe von Leuten, die für ein kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin was machen. Sondern wenn, dann geht es immer um ganz konkrete Dinge."