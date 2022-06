Sehen Sie im Video: Sonderzug nach Kiew – Scholz, Macron und Draghi besuchen Präsident Selenskyj. STORY: Der französische Präsident Emmanuel Macron, Bundeskanzler Olaf Scholz und Italiens Ministerpräsident Mario Draghi sind auf dem Weg in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Das bestätigte das französische Präsidialamt am Donnerstag. Bilder zeigen die drei Politikern in einem Zug auf dem Weg nach Osten. Aus Sicherheitsgründen wurde bisher über die Reise und das Programm weitgehend geschwiegen. Vorgesehen dürfte aber ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sein. Ein Besuch der drei europäischen Staats- und Regierungschefs war wochenlang vorbereitet worden. Die drei Nato- und EU-Länder zählen zu den Unterstützern der Ukraine und liefern dem Land seit dem russischen Angriff auch Waffen. Die ukrainische Regierung sieht jedoch eine zu zögerliche Unterstützung der Ukraine. Bundeskanzler Scholz war auch von der Opposition und von Politikern von FDP und Grünen aufgefordert worden, bei einem Besuch in Kiew konkrete neue Zusagen für die Lieferung von Waffensystemen zu machen.

Der lang erwartete Besuch ist da: Olaf Scholz ist in der Ukraine eingetroffen. Gemeinsam mit Frankreichs Präsident Macron und dem italienischen Regierungschef Draghi besucht der Kanzler Präsident Selenskyj in Kiew.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wird laufend mit den neuesten Entwicklungen aktualisiert.

Zu dritt sind sie in Kiew eingetroffen: Bundeskanzler Olaf Scholz, der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Regierungschef Mario Draghi sind gemeinsam in einem Sonderzug in die ukrainische Hauptstadt gereist. Dort stieß auch der rumänische Präsident Klaus Iohannis zu dem Trio. Kurz nach ihrer Ankunft war in Kiew Luftalarm ausgelöst worden, wie DPA-Reporter von vor Ort berichteten. Nach circa einer halben Stunde gab es jedoch Entwarnung.

Für die Reisegruppe ging es zunächst in den teils zerstörten Kiewer Vorort Irpin. Ähnlich wie im benachbarten Butscha wurden dort nach dem Rückzug der Russen Ende März knapp 300 teils hingerichtete Zivilisten gefunden. Es sei ein furchtbarer Krieg, sagte ein sichtlich erschütterter Scholz und verurteilte die "sinnlose Gewalt". "Russland treibt ihn mit größter Brutalität ohne Rücksicht auf Menschenleben voran. Und das ist das, was auch zu Ende gehen muss."

Wieder zurück in Kiew wurden die vier Staatschefs am Mittag vom ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj persönlich begrüßt. Nach einem gemeinsamen Fototermin vor dem Präsidentenpalast setzten sich die Spitzenpolitiker an einem runden Tisch zusammen. Ein Treffen, auf das viele lange gewartet hatten.

Ukraine-Reise als Zeichen der EU-Unterstützung

Seit Mitte März sind zahlreiche Staats- und Regierungschefs in die Ukraine gereist, die sich nun schon fast vier Monaten gegen den Angriff der russischen Streitkräfte zur Wehr setzt. Dieser Besuch ist aber zweifellos der bedeutendste: Scholz, Macron und Draghi repräsentieren die drei bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten EU-Länder. Ziel der Reise sei es, der Ukraine "ein klares Signal der Solidarität Europas zu übermitteln", erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Der "Bild" sagte Scholz, es gehe nicht nur darum, Solidarität zu demonstrieren, sondern auch um die konkrete Zusicherung von Unterstützung – "finanziell, humanitär, aber auch, wenn es um Waffen geht".

Frankreichs Präsident Macron hatte direkt nach seiner Ankunft von einem "sehr wichtigen Moment" gesprochen. An die ukrainische Bevölkerung gewandt sagte er:

"Ich schicke eine Botschaft der europäischen Einheit und eine der Unterstützung an die Ukrainerinnen und Ukrainer. Sowohl für die Gegenwart als auch für die Zukunft. Denn die Wochen, die vor uns liegen, werden sehr schwierige Wochen sein."

Bereits Mittwochabend hatten Scholz, Macron und Draghi den Zug in Polen bestiegen, wie zunächst das ZDF und die italienische Tageszeitung "La Repubblica" berichteten. Später veröffentlichte die italienische Nachrichtenagentur Stampa erste Fotos der drei Staatschefs aus dem Zugabteil:

Melnyk hofft auf Waffenlieferungen – Klitschko "glücklich und stolz" über Besuch von Olaf Scholz

Hohe Erwartungen an den Besuch formulierte auch der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, und sprach von einem "wichtigen Signal". Er sollte "ein neues Kapitel deutscher Unterstützung für die Ukraine aufschlagen", sagte Melnyk der DPA. "Die Ukrainer hoffen, dass der Bundeskanzler nicht mit leeren Händen kommt, sondern ein solides Paket militärischer Hilfen in seinem Reisekoffer mitbringt", so Melnyk.

Erfreut über die Ankunft der Reisegruppe rund um Scholz zeigte sich Kiews Bürgermeister. "Ich bin als Bürgermeister glücklich und stolz, dass der deutsche Bundeskanzler zusammen mit dem französischen Staatspräsidenten und dem italienischen Regierungschef unsere Stadt besucht", sagte Klitschko der "Bild"-Zeitung. "Das ist ein Zeichen großer Unterstützung in einer Zeit, in der es immer noch ein Risiko ist, Kiew zu besuchen, denn es können weiter jederzeit Raketen einschlagen", fügte er hinzu.

In einer ersten Reaktion aus Moskau spottete Russlands früherer Präsident Dmitri Medwedew über die Kiew-Reise der vier Spitzenpolitiker. "Die europäischen Fans von Fröschen, Leberwurst und Spaghetti lieben es, Kiew zu besuchen", schrieb Medwedew via Twitter. "Mit null Nutzen."

