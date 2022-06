Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Regierungschef Mario Draghi haben sich in der Stadt Irpin vor den Toren der ukrainischen Hauptstadt Kiew ein Bild von den Zerstörungen durch russische Angriffe gemacht. Irpin war beim russischen Vormarsch in den ersten Wochen stark zerstört worden. Der Minister für regionale Entwicklung, Oleksiy , gab den Staatschefs einen Überblick über den Stand der Dinge. Es ging um die Menge an zerstörten Gebäuden und Infrastruktur, um Opferzahlen und den Wiederaufbau. Mehr als 100.000 Einfamilienhäuser seien zerstört worden, und mehr als 12.000 mehrstöckige Wohngebäude wie das, vor dem sie stehen. Chernyshov hatte Foto und Bewegtbilddokumentationen vorbereitet, darunter auch Bilder der Brücke von Irpin, über die Zehntausende Menschen evakuiert wurden. Der Minister trug auf Englisch vor, Scholz, Macron und Draghi stellten englische Zwischenfragen, Chernyshov antwortete. Zu jeder begleitete die Staatschefs eine große Anzahl von Sicherheitsbeamten. Die Instandsetzung vieler Gebäude laufe bereits, erklärte Chernyshov, der Schutt würde geräumt, erste Aufbauarbeiten getätigt. Fenster, Türen, Fassaden, kritische Infrastruktur wie Strom, Wasser und Gas müsse sichergestellt werden. Der Winter komme absehbar, die Heizperiode beginne in der Ukraine am 15. Oktober. Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, in Irpin, seien "Massaker und Kriegsverbrechen" begangen worden. Es sei eine heroische Stadt, gezeichnet von den Stigmata der Barbarei. Irpin gehört neben Butscha zu den Vororten der ukrainischen Hauptstadt Kiew, in denen russische Soldaten Gräueltaten an der Zivilbevölkerung begangen haben sollen.