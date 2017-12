"Welt"-Chefredakteur Ulf Poschardt polarisiert an Weihnachten mit einem Tweet: "Wer soll eigentlich noch freiwillig in eine Christmette gehen, wenn er am Ende der Predigt denkt, er hat einen Abend bei den #Jusos bzw. der Grünen Jugend verbracht?" Grünen-Politiker Jürgen Trittin empfiehlt als Reaktion, Poschardt eine "AfD-Krippe - ohne Juden, ohne Araber, ohne Afrikaner und ohne Flüchtlinge" zu schenken. Auch Bonns SPD-Bundestagsabgeordneter Ulrich Kelber zeigt sich verwundert: "Sie haben ein beängstigend nach rechts unten verschobenes Koordinatensystem. Barmherzigkeit, Nächstenliebe und Bewahrung der Schöpfung stören Sie also als christliche Inhalte? Was wäre Ihnen denn wichtig?" Auch USer "LucasGerrits" fragt sich, welche Inhalte Poschardt denn lieber hören möchte.