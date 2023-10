Fast jeder zweite AfD-Anhänger will Deutschland am liebsten den Rücken kehren

Deutschland ist einer Umfrage zufolge bei seinen Bürgerinnen und Bürgern beliebt. Doch unter den Anhängern verschiedener Parteien zeigen sich große Unterschiede.

Die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger hierzulande lebt gerne in Deutschland. Das äußerten 78 Prozent in einer am Mittwoch veröffentlichten Forsa-Umfrage für RTL und ntv. 19 Prozent würden hingegen lieber "in einem anderen Land" leben, wenn sie es sich aussuchen könnten.

Dabei ergeben sich je nach politischer Einstellung größere Unterschiede. So würden 46 Prozent der AfD-Anhängerinnen und -anhänger lieber in einem anderen Land leben, 49 Prozent von ihnen wohnen gerne hierzulande.

AfD-Anhänger halten am wenigsten von Deutschland

Bei den anderen Parteien sieht es wie folgt aus: Nur fünf Prozent der SPD-Befürworter würden ein anderes Land zum Leben bevorzugen; bei den Grünen sind es zwölf, der Union 15 und der FDP 22 Prozent.

Auch zwischen Ost und West und Jung und Alt gibt es laut Umfrage Unterschiede. So würden 25 Prozent der Ostdeutschen lieber in einem anderem Staat als in der Bundesrepublik leben – unter den Westdeutschen sind es 18 Prozent. Bei den über 60-Jährigen wohnen 83 Prozent gerne in Deutschland, bei den 45 bis 59-jährigen sind es 74 Prozent.

Für die Erhebung des Instituts Forsa wurden am 25. und 26. September rund tausend Menschen repräsentativ befragt.

Weitere Quelle:n-tv.de.