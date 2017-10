Umgang mit AfD bestimmt erste Sitzung im Bundestag

Alles ist ein wenig anders an diesem 24. Oktober im Deutschen Bundestag. 709 Abgeordnete sitzen im Parlament - so viele wie noch nie. 92 von ihnen gehören der AfD an. Die Rechtspopulisten waren bei der Bundestagswahl vor einem Monat drittstärkste Kraft geworden und ziehen nun zum ersten mal in den Bundestag ein. Über den richtigen Umgang mit den Rechtspopulisten im Parlament hatte es in den letzten Monaten viele Debatten gegeben. Der Alterspräsident Hermann Otto Solms sprach sich in seiner Eröffnungsrede gegen Ausgrenzung und Stigmatisierung aus. Zugleich warnte der FDP-Politiker vor anti-demokratischer oder rassistischer Hetze. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, machte Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel mitverantwortlich für den Einzug der AfD: "Ihr Politikstil, Frau Merkel, ist ein Grund dafür, dass wir heute eine rechtspopulistische Partei hier im Bundestag haben." Sein Amtskollege von der Unions-Fraktion, Michael Grosse-Brömer, nutzte einen der ersten Anträge der AfD für Spott. "Interessant ist ja auch, dass die AfD die Quoten auf 65 Abgeordnete absenken will. Möglicherweise ist das die vorbeugende Reaktion auf weitere Austritte aus ihrer Fraktion. Mal sehen. ob bei 65 Schluss ist. Sie haben ja noch ausreichend Zeit." Alles andere als heitere Töne schlug der Parlamentarische Geschäftsführer der AFD-Fraktion, Bernd Baumann an. Er kritisierte einen Beschluss des vergangenen Bundestages, nicht mehr den ältesten, sondern den dienstältesten Abgeordneten zum Alterspräsidenten zu machen. "Ist ja auch klar, in 150 Jahren Parlamentsgeschichte blieb die Regel des Alterspräsidenten unangetastet. Es gab eine Ausnahme, 1933 hat Hermann Göring die Regel gebrochen, weil er politische Gegner ausgrenzen wollte, damals Clara Zetkin." Marco Buschmann, der bei der FDP-Fraktion die Geschäfte führt, entgegnete darauf: "Die AfD, ganz bewährt, geriert sich als Opfer einer finsteren Verschwörung. Das kennen wir zur Genüge, haben wir oft genug erlebt. Ich wollte dazu eigentlich gar nichts mehr sagen, aber lieber Herr Kollege Dr. Baumann, dass Sie sich hier ernsthaft mit den Opfern Hermann Görings vergleichen, da haben Sie sich an Geschmacklosigkeit wieder selbst übertroffen." Nach der Geschäftsordnungsdebatte wurde der bisherige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble mit großer Mehrheit zum neuen Bundestagspräsidenten gewählt. Bei der Wahl zu seinen sechs Stellvertretern fiel der AfD-Kandidat Albrecht Glaser in allen drei Wahlgängen durch.