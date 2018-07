Der erbitterte Asylstreit der Union ist am Abend beigelegt worden. In einem Spitzentreffen von CDU und CSU wurde nun doch noch eine Einigung gefunden. Die Union will für Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind, Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze einrichten. Aus diesen Zentren sollen die Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden, heißt es in der Vereinbarung von CDU und CSU vom späten Montagabend. Mit dieser "klaren Einigung" will Innenminister Horst Seehofer nun doch im Amt bleiben. Alle Entwicklungen dazu im stern-Liveblog.

