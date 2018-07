Kann Horst Seehofer nach seinen konfrontativen Äußerungen in den vergangenen Tagen wirklich Innenminister in einem Kabinett Merkel bleiben - selbst wann man sich in der Sache näher kommt, wie es jetzt heißt? Für etliche Beobachter in Berlin ist das schwer vorstellbar. Aber schwer vorstellbar war vieles von dem, was sich in den vergangenen Tagen ereignet hat.