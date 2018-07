Showdown im Asylstreit: SPD-Politiker äußern sich "entsetzt" über "bayrisches Bauerntheater"

Im erbitterten Asylstreit der Union will die CSU einen letzten Einigungsversuch unternehmen. An diesem Montag soll es ein Spitzengespräch mit der CDU geben, das auch über das politische Schicksal von CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer entscheiden soll. Dieser hatte am Sonntag überraschend seinen Rücktritt von beiden Ämtern angekündigt, nach Beratungen der engsten Parteiführung aber später erklärt, seine Entscheidung von einem Einlenken der CDU abhängig zu machen. Das Treffen soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (DPA) um 17 Uhr in Berlin stattfinden.

+++ Alle Entwicklungen aus der Nacht können Sie hier nachlesen. +++

Die CDU-Führung zeigte sich offen für das von der CSU erbetene Spitzengespräch. Die CDU werde sich dem Ansinnen nicht verweigern, erfuhr die DPA am frühen Montagmorgen aus der CDU-Spitze. Zunächst will der CDU-Bundesvorstand seine Sitzung um 8.30 Uhr fortsetzen. Für 14.00 Uhr ist zudem eine Sitzung der Unionsfraktion, also von allen Abgeordneten von CDU und CSU im Bundestag geplant.