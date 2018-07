Zerbricht die Regierung am unionsinternen Streit um die Asylpolitik? Das ist die spannende Frage an einem politisch sehr ereignisreichen Sonntag. CDU und CSU beraten aktuell getrennt voneinander über das weitere Vorgehen. Laut Teilnehmerkreisen in München bietet Horst Seehofer seinen Rücktritt vom Ministeramt und dem Parteivorsitz an. Im Verlauf des Abends will er noch vor die Presse treten. Zuvor war bereits nach außen gedrungen, dass Seehofer die EU-Verhandlungsergebnisse von Kanzlerin Angela Merkel scharf kritisiert und als "nicht wirkungsgleich" mit den CSU-Forderungen bezeichnet hatte. Der stern hält Sie in diesem Liveblog zu den aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

