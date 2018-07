Zerbricht die Regierung am unionsinternen Streit um die Asylpolitik? Diese spannende Frage wurde am Sonntag nicht beantwortet. CDU und CSU hatten getrennt voneinander über das weitere Vorgehen beraten und dann beide ihre Sitzungen in der Nacht unterbrochen. Laut Teilnehmerkreisen in München hat Horst Seehofer seinen Rücktritt vom Ministeramt und dem Parteivorsitz angeboten. Die CSU-Spitze wollte ihn daraufhin davon abbringen. Anschließend wurden die Sitzungen in Berlin und München unterbrochen. Am Montag soll nun eine kleine CSU-Delegation nach Berlin reisen, um einen letzten Einigungsversuch zu unternehmen. Seehofer wolle seine politische Zukunft an ein Einlenken der CDU knüpfen, hieß es. Bereits am Sonntagnachmittag war nach außen gedrungen, dass Seehofer die EU-Verhandlungsergebnisse von Merkel scharf kritisiert und als "nicht wirkungsgleich" mit den CSU-Forderungen bezeichnet hatte. Lesen Sie alle Entwicklungen dazu im stern-Liveblog.

