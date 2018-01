Nach mehr als 24 Stunden Sitzungsmarathon war es am Freitag soweit, die Spitzen von CSU, CDU und SPD verkündeten Einigkeit, die Grundlage für die Bildung einer neuen Koalition sei gelegt, so Horst Seehofer, Angela Merkel und Martin Schulz. 28 Seiten sei das Sondierungspapier stark, der Inhalt spanne einen weiten thematischen Bogen: Nach dem Willen von Union und SPD soll die gesetzliche Krankenversicherung wieder zu gleichen Teilen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern finanziert werden. In der Migrationspolitik wollen die Parteien für Flüchtlinge mit einem nachrangigen Schutzstatus den Familiennachzug in begrenztem Umfang für Härtefälle zulassen. So soll 1000 Menschen pro Monat der Nachzug nach Deutschland ermöglicht werden. Zudem vorgesehen ist eine Art Obergrenze. So soll "die Spanne von jährlich bis zu 220.000" nicht überstiegen werden. Die Parteien formulierten ein klares Bekenntnis zu Europa: Ein Fonds für die Stabilisierung von Staaten in der Euro-Zone soll geschaffen werden. Dabei wird allerdings offengelassen, wo ein entsprechendes Budget angesiedelt werden soll, im EU-Haushalt oder in der Euro-Zone. Die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung in der Alten- und Krankenpflege sollten "sofort und spürbar" verbessert werden, heißt im Einigungspapier. Die SPD verzichtete auf eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 45 Prozent. Der Solidaritätszuschlag soll weitgehend abgebaut werden. Der Einigung waren fünftägige Sondierungen vorausgegangen. Danach verkündeten die Parteichefs, dass die Vertreter ihrer Parteien dem Sondierungspapier einstimmig zugestimmt und den Einstieg in Koalitionsverhandlungen empfohlen hätten. Am Freitag sollten noch die Parteigremien von CDU und SPD das Papier abnicken, die CSU wird am Montag folgen. Am 21. Januar muss dann ein SPD-Parteitag das OK für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union geben.