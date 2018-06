Asylbewerber mit Einreiseverbot sollen ab sofort an den deutschen Grenzen abgewiesen werden. Migranten mit Registrierung in einem anderen EU-Staat sollen dann ab dem 1. Juli nicht mehr ins Land gelassen werden, falls es keine entsprechende Vereinbarung auf europäischer Ebene gibt. So der Stand nach den Beratungen der Spitzengremien der CSU am Montag in München. Die CSU-Spitze habe sein Migrationspaket einstimmig gebilligt, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer. "Wir sind vollkommen übereinstimmend der Auffassung, dass Zurückweisungen an der Grenze erfolgen müssen, einerseits gegenüber den Menschen, die eine Einreisesperre haben oder ein Verbot für den Aufenthalt in Deutschland. Und andererseits für Menschen, die in einem europäischen Mitgliedsland schon ein Asylverfahren beantragt haben oder als Asylsuchende registriert sind." Die CSU unterstütze die Bemühungen von Kanzlerin Angela Merkel von der CDU, bilaterale Abkommen mit anderen EU-Staaten in der Asylpolitik zu schließen, sagte Seehofer: "Wenn im Juno auf europäischer Ebene oder durch bilaterale Abmachungen wirkungsgleich das Gleiche zu erzielen ist, wie man erzielen kann, durch die Zurückweisung an der Grenze, dann würden wir uns darüber freuen. Und wir wünschen der Bundeskanzlerin dabei auch viel Erfolg. Aber wir bleiben bei unserer Position, dass für den Fall, dass das nicht gelingt, die Zurückweisung unmittelbar an der Grenze möglich sein muss." Damit ist eine Entscheidung im Streit zwischen CDU und CSU über die Flüchtlingspolitik bis nach dem EU-Gipfel Ende nächster Woche vertagt. Bundeskanzlerin Angela Merkel will bis dahin versuchen, bilaterale Abkommen mit anderen EU-Staaten zur Rücknahme von Flüchtlingen zu schließen oder eine Einigung auf EU-Ebene herbeizuführen. Einseitige Schritte Deutschlands lehnt Merkel ab. "Und bei allem, was wir tun, so sind wir der Überzeugung seitens der CDU, müssen wir deutsche und europäische Interessen gemeinsam vertreten. Deshalb wollen wir nicht unilateral, nicht unabgesprochen und nicht zulasten Dritter agieren." Auch wenn es keine europäische Lösung gebe, bedeute das nicht, dass Flüchtlinge an den Grenzen ab dem 1. Juli automatisch abgewiesen würden, sagte Merkel: "Nach dem europäischen Rat werden wir dann am 1. Juli im Präsidium und Bundesvorstand der CDU über die Verhandlungsergebnisse beraten und im Lichte des Erreichten über das weitere Vorgehen entscheiden. Es gibt also keinen Automatismus. Die CDU legt Wert darauf zuerst unter sich und dann mit der CSU über das zu beraten, was wir dann im Anschluss tun." Wer Europa kenne, der wisse, dass sie keine einfachen Aufträge zu erfüllen habe, sagte Merkel. Es lohne sich aber, gerade um CDU und CSU beieinanderzuhalten.