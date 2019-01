Der Bundesverfassungsschutz stuft die AfD als Prüffall ein und sieht die Partei damit an der Vorstufe zum Extremismus. Zwar gebe es bei einzelnen AfD-Funktionären Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen, erklärte der neue Verfassungsschutz-Chef Thomas Haldenwang am Dienstag in Berlin. In den Schriften der Partei sei dies aber nicht nachzuweisen. Zudem umfasse die AfD viele Strömungen. Und Parteien genössen den besonderen Schutz des Grundgesetzes. Er kündigte ein differenziertes Vorgehen gegen die AfD an: "Erstens, die Gesamtpartei AfD wird als Prüffall bearbeitet. Zweitens, die Junge Alternative wird zum Verdachtsfall erklärt. Drittens, die Sammlungsbewegung innerhalb der AfD, Der Flügel, wird zum Verdachtsfall erklärt." Bei Prüffällen darf nur öffentlich zugängliches Material ausgewertet werden. Bei Verdachtsfällen können nachrichtendienstliche Mittel wie Observationen eingesetzt werden. In einzelnen Bundesländern werden Teile der AfD bereits durch die Landesämter für Verfassungsschutz beobachtet. Dies gilt etwa für den Nachwuchsverband Junge Alternative in Baden-Württemberg und Bremen. In die Kritik war die AfD auch wegen der fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz gekommen. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland hatte nach einer tödlichen Messerattacke, für die Asylbewerber verantwortlich sein sollen, Verständnis dafür geäußert, dass Bürger ausrasteten. Gauland und die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel kündigten juristische Schritte gegen die Entscheidung an. "Wir halten die Argumente durchgehend für nicht tragfähig und sind der Meinung dass, ja ich würde mal sagen ein gewisses gesellschaftliches Klima, ein gewisser politischer Druck natürlich zu so etwas geführt hat." Weidel sagte, mit dem ehemaligen Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, wäre eine derartige Entscheidung der Behörde nicht möglich gewesen. Darum habe er gehen müssen.