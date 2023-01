Videoquelle: rtl.de Im aktuellen RTL/ntv Trendbarometer ist ein teils drastischer Vertrauenseinbruch bei allen politischen Institutionen zu erkennen. Zum Jahreswechsel 2022/23 stürzen Kanzler und Regierung in Ukraine-Krieg und Energiekrise dramatisch um rund 20 bis 25 Prozentpunkten ab. Zum Vergleich: Bei Angela Merkel und Corona zum Jahreswechsel 2020/21 gab es einen Anstieg im Vertrauen in Kanzlerin und Regierung von rund 25 bis 30 Prozentpunkten. Am wenigsten Vertrauen genießen die politischen Parteien. Gerade mal 17 % vertrauen noch den Parteien, im Osten sind es nur noch 11 %.