Andreas Scheuer (CSU), Bundesverkehrsminister: "Wir können vermelden, dass wir die Mehrwertsteuer Reduzierung umgesetzt haben, dass wir zehn Prozent die Preise reduzieren können und damit ein starkes Signal an die Kunden aussenden können: Bahnfahren ist attraktiv, Bahnfahren ist klimaschonend, Bahnfahren ist aktiver Klimaschutz. Und wir unterstützen das mit dem politischen Willen, nicht nur, was die Investitionen betrifft, dass das System Schiene stärker und besser wird, dass die neuen Züge hoffentlich schnell sukzessive aufs Gleis kommen, sondern wir wollen auch noch einmal viele Kunden ranholen an die Bahn, rein in die Züge, mit attraktiven Preisen. Das sind gute Botschaften kurz vor Weihnachten. Wir haben es aus dem Klimapaket heraus jetzt alles der Reihe nach sukzessive beschlossen. Auch was die Länderkammer betrifft. Also wir vermelden für die Kunden: Fahr Bahn, macht damit aktiven Klimaschutz!"

