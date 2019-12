Letzte Vorbereitungen für den SPD-Parteitag in Berlin. Ab Freitag beraten die Sozialdemokraten über ihren künftigen Kurs. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sagte vor Beginn der Gremiensitzung am Donnerstag: "Über den Leitantrag werden wir jetzt gleich im Vorstand beraten miteinander. Ich habe das bisher als eine sehr gute Debatte wahrgenommen. Es geht ja darum, die Kräfte zu bündeln, die SPD zusammenzuhalten, weil die SPD eine wichtige Rolle für unser Land hat. Sie hat Verantwortung, aber sie wird auch Perspektiven über diese Große Koalition hinaus entwickeln müssen für auch die nächste Bundestagswahl. Beides muss gelingen, Verantwortung zu tragen und die Partei zu stärken. Die SPD hat einen Anspruch für Deutschland, eine Aufgabe und der wollen wir auch gerecht werden." Eine Abstimmung über die Fortsetzung der Großen Koalition sieht der Entwurf des Leitantrages nicht vor. Juso-Chef Kevin Kühnert betont unterdessen, dass er das Regierungsbündnis mit der Union weiter ablehnt. Per Twitter trat er dem Eindruck entgegen, er habe seine Meinung geändert. "Die Rheinische Post hat mich nach der Strategie für die SPD gefragt, nach der man jetzt arbeiten muss und auf die die Delegierten achten müssen. Ich habe darauf Folgendes geantwortet: Wer eine Koalition verlässt, gibt einen Teil der Kontrolle aus der Hand. Das ist doch eine ganz nüchterne Feststellung. Auch das sollten die SPD-Delegierten bei ihrer Entscheidung berücksichtigen. Nicht, weil sie Angst bekommen sollen, sondern weil Entscheidungen vom Ende her durchdacht werden müssen. Zitat Ende. Das ist erst einmal überhaupt nicht ein Votum für oder gegen irgendwas, sondern der Hinweis, dass Delegierte auf einem Parteitag Verantwortung tragen und durchdenken sollten, egal, was sie entscheiden, was danach am Ende passiert. Das relativiert meine Ablehnung zur Großen Koalition kein bisschen." Auf dem Parteitag sollen die designierten Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zur neuen Spitze gewählt werden. Kühnert bewirbt sich um einen Posten als Vize-Vorsitzender.

+++ Mehr News von heute gibt es hier +++