O-TON von Saskia Esken (SPD), designierte Parteichefin: "So, guten Tag. Schön, dass sie alle da sind. Wir sollen ein bisschen näher kommen, jawohl, sehr gerne. Sie sehen, wir sind noch nicht richtig trainiert in diesen Dingen, aber wir steigen gerne ein. Wir haben eine sehr lebhafte Sitzung des Parteivorstands jetzt hinter uns, davor eine Sitzung des Präsidiums und ehrlich gesagt, auch sehr lebhafte und angefüllt Tage." O-TON von Norbert Walter-Borjans (SPD), designierter Parteichef: "Der Ausstieg aus der großen Koalition ist kein Selbstzweck, aber es wird auch niemand erwarten können, dass man heute eine Entscheidung trifft oder morgen eine Entscheidung trifft, dass man ohne Wenn und Aber in einer Koalition bleibt, in der eine Menge Fragen offen sind und eine Menge Fragen geklärt werden müssen. Es geht nach den Inhalten, und es geht nicht nach der Frage, ob ja oder nein. Wie geht es eigentlich weiter mit dem Klimaschutz? Ich glaube, niemand würde uns nachsehen, wenn wir sagen, 'da machen wir einfach jetzt einen Haken dran und damit hat es sich'. Es muss weitergehen mit der Frage massiver Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Und es muss auch weitergehen mit arbeitsmarktpolitischen Entscheidungen, also etwa vor allem ein Mindestlohn von zwölf Euro anzustreben. Der Parteivorstand hat heute Saska Esken und mich gemeinsam und einstimmig nominiert als Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Er hat außerdem nominiert: Lars Klingbeil als Generalsekretär, Udo Bullmann als Europabeauftragten, Dietmar Nietan als Schatzmeister, Klara Geywitz als stellvertretende Parteivorsitzende. Und es wird einen dritten Stellvertreter, der dritte Stellvertreterstelle geben, zu der es zunächst keine Empfehlungen gibt, weil Sie vielleicht schon wissen, mit Kevin Kühnert und Hubertus Heil hier zwei Kandidaten antreten und der Parteitag darüber entscheiden wird."

