O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister: "Deutschland versucht seit vielen Jahren, in Europa einen Konsens zu erzeugen, dass wir Finanztransaktionen besteuern können, wie wir viele andere Geschäftsvorfälle jeden Tag besteuern. Ob man einen Buchladen geht oder sich eine Currywurst kauft. Das ist jetzt nach vielen Jahren so weit vorangeschritten, dass wir davon ausgehen können, dass dort bald eine Verständigung möglich wird. Ich habe den rechtlichen Rahmen einer solchen Verständigung jetzt im Auftrag all der anderen Partner der verstärkten Zusammenarbeit einmal formuliert und an alle ausgesandt. Da wird jetzt drüber nachgedacht werden können. Aber aus meiner Sicht heißt es, dass wir jetzt am Ende der Kurve sind und den Schlussspurt einlegen können. Ich bin ganz sicher, dass wir in Europa das, was viele, viele Jahre gewünscht worden ist, nämlich eine solche Besteuerung von Finanztransaktionen durchzusetzen, bekommen werden."

