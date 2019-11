Ein absaufendes Klimapaket retten und es mit ernstzunehmenden Inhalten füllen – das wollten nach eigenen Angaben am Freitag rund 30 Schwimmerinnen und Schwimmer in der Berliner Spree. Die Klimaaktivisten der BUND-Jugend machten so ihrem Unmut wegen des Klimapakets der Bundesregierung Luft, und das bei Temperaturen wenige Grad über dem Gefrierpunkt. "Schön kalt, tut weh auf der Haut. Aber tut weniger weh als die Halbherzigkeit der Politik. Deshalb, fühlt sich trotzdem gut an. Ich bin froh, dass wir heute die Aktion hier gemacht haben." "Wir müssen viel schneller aus der Kohle dafür raus, wir müssen viel mehr die erneuerbaren Energien unterstützen. Es kann nicht sein, dass wir seit 2011 praktisch 100.000 Jobs in den erneuerbaren Energien verloren haben und jetzt inzwischen auf einem Stand von 2008 sind und der Ausbau der Windenergie gerade nicht vorangetrieben wird. Das sind Sachen einfach, die finde ich gehen nicht. Da muss in der Bundespolitik eindeutig was geschehen. Wir brauchen bzw. wir müssen vielmehr auf Experten dafür hören. Es kann nicht sein, dass Experten sagen: Der CO2-Preis ist viel zu niedrig und unsere Bundesregierung dann sagt: Ach nee, doch, das reicht." Demonstrationen für mehr Klimagerechtigkeit gab in ganz Deutschland und weltweit. Aktivisten der Fridays for Future-Bewegung hatten zum 4. Globalen Klimastreik aufgerufen. In Berlin protestierten Tausende Menschen vor dem Brandenburger Tor, unterstützt unter anderem von Bands wie Seeed. "Wir sind auf jeden Fall gerne mit dabei und fordern die Politik auf, stärkere Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Unbedingt. Denn an dem Klimapaket unserer Regierung sieht man ja leider, dass der Druck aus der Bevölkerung nicht nur aufrechterhalten werden muss, sondern eher zunehmen." Anfang Dezember tagt die UN-Klimakonferenz in Madrid. Dabei soll unter anderem die Einhaltung der Klimaziele geprüft werden. Die Klimaschützer halten die bisherigen Maßnahmen für unzureichend und fordern deswegen lautstark Nachbesserungen.

+++ Mehr News von heute gibt es hier +++