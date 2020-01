Die Landesschiedskommission der SPD hat am Donnerstag bestätigt, dass die Partei den früheren Berliner Finanzsenator und Bundesbank-Vorstand Thilo Sarrazin wegen parteischädigenden Verhaltens ausschließen darf. Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär: "Die SPD steht für Zusammenhalt. Jemand der spaltet, jemand der gegen Minderheiten hetzt, für den ist kein Platz in der Partei. Jemand der antimuslimische Thesen, jemand der rassistische Thesen vertritt, der braucht ein klares Stoppschild aus der Partei." Sarrazin sagte am Freitag gegenüber Reuters, die SPD-Führung scheue die inhaltliche Auseinandersetzung mit ihm. Thilo Sarrazin, Buchautor: "Sie möchte mich ausschließen, weil sie meint, dass meine Gesinnung zur aktuell linken SPD nicht mehr passt. Das ist der eigentliche Ausschlussgrund." Der 75-Jährige hatte mit kontroversen Positionen zur Migration und zum Islam Kritik ausgelöst. In dem Ausschlussverfahren ging es vor allem um das jüngste Buch Sarrazins, das 2018 erschien. Die SPD-Spitze warf Sarrazin vor, darin rassistische Positionen zu vertreten und Moslems als minderwertig darzustellen. Sarrazin kündigte an, Einspruch gegen den Ausschlussbeschluss einzulegen.

