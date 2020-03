Andreas Scheuer (CSU), Bundesverkehrsminister: "Die klare Botschaft ist, die Bürgerinnen und Bürger sollen die privaten Reisen auf wirklich das absolut Notwendige beschränken. Wir appellieren daran, an Vernunft und Bewusstsein. Man soll sich vor einer Reise mal klarmachen, mal innehalten, ob die Reise denn wirklich notwendig ist. Wir appellieren auch daran, dass nur in Zeiten auch gefahren wird, wo wir keine Überlappungen der privaten Reisenden mit dem beruflichen Reisenden haben, so dass wir die Hauptverkehrszeiten entzerren." Richard Lutz, Bahnchef: "Deshalb ist für uns als Bahn, auch das kann ich sagen, für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, auch wichtig, dass wir auch in schwierigen Situationen den Bahnbetrieb aufrecht erhalten, so lange wie möglich und so gut wie möglich. Und trotzdem natürlich akzeptieren, dass viele Kunden, viele Fahrgäste im Moment in Sorge sind, ob sie ihre Reise tatsächlich antreten und durchführen wollen. Deshalb haben wir über die letzten Tage und Wochen auch die Kulanzregelungen immer wieder angepasst und ausgeweitet. Und zwar unabhängig davon, ob Krisengebiete betroffen sind oder Veranstaltungen, die der Reiseanlass sind. Der Grund für eine Absage sind unabhängig davon beginnend ab nächster Woche allen Kunden, die eine Reise im Moment bis Ende April geplant haben, die Möglichkeit geben, Sparpreise, Sparpreistickets umzutauschen in Gutscheine. Und Flex-Preise und Flex-Preise, die gebucht wurden von Geschäftsreisenden im Rahmen der üblichen Wege auch kostenlos zu stornieren, beginnend ab nächster Woche."

