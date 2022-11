Unter anderem in Baden-Württemberg und Hessen sollen sich Corona-Infizierte künftig nicht mehr isolieren müssen. Neuregelungen werden derzeit noch ausgebarbeitet.

Vier Bundesländer haben sich nach Angaben des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums darauf verständigt, die Isolationspflicht für Corona-Infizierte aufzuheben. Es handelt sich um Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. In diesen Ländern sollten "zeitnah" neue Regelungen in Kraft treten, die Details würden derzeit ausgearbeitet.

