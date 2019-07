Unabhängig von einer Wahl zur EU-Kommissionschefin will Ursula von der Leyen am Mittwoch ihr Amt als Bundesverteidigungsministerin aufgeben. Das teilte die CDU-Politikerin am Montag via Twitter mit. In mehreren Sprachen schrieb sie, Sie hoffe am Dienstag das Vertrauen des EU-Parlaments zu bekommen und wolle sich ganz auf Europa konzentrieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Nachmittag, sie respektiere den Schritt von der Leyens. "Aber sie für sich hat entschieden, dass sie das mit voller Verve auch tun will. Das freut mich. So kenne ich sie auch. Und dann werden wir alles Weitere sehen." Von der Leyens Wahl zur Kommissionschefin gilt nicht als sicher. Sie benötigt die absolute Mehrheit von 376 der 751 Stimmen. Sowohl die europäischen Sozialisten als auch die Liberalen halten sich ihr Votum bislang offen. Wird von der Leyen gewählt, wäre sie die erste Frau an der Spitze der Brüsseler Behörde und die erste Deutsche nach mehr als 50 Jahren.