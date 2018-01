Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. URSULA VON DER LEYEN (CDU), GESCHÄFTSFÜHRENDE BUNDESVERTEIDIGUNGSMINISTERIN "Wir sehen heute: Dieser Einsatz ist wichtig, er ist erfolgreich. Der IS ist weitgehend militärisch geschlagen, die Koalition gegen den Terror hat diese Leistung gemeinsam in der internationalen Gemeinschaft erbracht. Aber wir wissen auch, dass der IS nicht zu unterschätzen ist und dass wir verhindern müssen, dass er sich in Rückzugsorte einnistet. Insofern ist klar, dass die Aufgabe weitergehen wird, die Aufgabe der internationalen Gemeinschaft im Kampf gegen den islamistischen Terror und die Aufgabe der langfristigen Stabilisierung dieser Region. Die Aufgabe wird weitergehen. Sicherlich werden sich Aufträge und Charakter der jeweiligen Aufträge auf die Dauer verändern."