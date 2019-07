Alles oder Nichts für Ursula von der Leyen: Sie möchte ab dem 1. November die Nachfolge von Jean-Claude Juncker an der Spitze der EU-Kommission antreten und stellt sich heute in Straßburg im Europaparlament zur Wahl. Im Erfolgsfall wäre sie die erste Frau in dem mächtigen Amt.

Am Montag hatte von der Leyen bereits ihren Rücktritt als deutsche Verteidigungsministerin angekündigt. Für die 60 Jahre alte CDU-Politikerin zählt jede Stimme. Mindestens 374 der 747 Abgeordneten müssten für sie votieren. Nach Ursula von der Leyens Bewerbungsrede im Parlament und der anschließenden Debatte findet am Abend um 18 Uhr die geheime Abstimmung statt.

Der Wahltag im EU-Parlament im Live-Ticker:

+++ 12.20 Uhr: Wie es in Straßburg jetzt weiter geht +++

Die Aussprache im EU-Parlament dauert an. Mehr als 70 Abgeordnete haben sich auf die Rednerliste setzen lassen, etwa 20 Redner stehen noch aus. Jeder hat eine Minute Redezeit, ehe Ursula von der Leyen erneut noch einmal fünf Minuten für eine Antwort zugestanden werden. Danach beginnen die Beratungen in den Parteienfamilien.

+++ 11.45 Uhr: Von der Leyen überzeugt - aber längst nicht alle +++

Während die Debatte im Europaparlament mit kurzen Redebeiträgen der Abgeordneten weiterläuft, hier eine kurze Zwischenbilanz des Vormittags:

Ein klimaneutrales, soziales, geeintes Europa: Ursula von der Leyen hat sich mit einer engagierten Rede um den Vorsitz der Europäischen Kommission beworben. Dabei beschwor sie Einheit und Zusammenhalt. Nur dann könne sich Europa in der Welt behaupten. Von der Leyen bekräftigte ihr Versprechen für ein klimaneutrales Europa bis 2050 und eine Senkung der Treibhausgase um bis zu 55 Prozent bis 2030 und betonte, sie werde sich für vollständige Gleichberechtigung von Männern und Frauen einsetzen.

Große Internetkonzerne sollen nach ihrem Willen in Europa stärker besteuert werden. Von der Leyen sagte zudem vollen Einsatz der Kommission für die Rechtsstaatlichkeit zu - mit allen Instrumenten und mit einem neuen Rechtsstaatsmechanismus. Sie schloss auch eine weitere Verschiebung des Brexits nicht aus, wenn es gute Gründe gäbe. Die CDU-Politikerin beendete ihre Rede mit: "Es lebe Europa, vive l' Europe, long live Europe" und erhielt viel Applaus.

Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, sicherte von der Leyen nach der Ansprache die volle Unterstützung seiner Fraktion zu - die Kandidatin gehört zu seiner Parteienfamilie. Auch die liberale Fraktion signalisierte Unterstützung. Die sozialdemokratische Fraktionschefin Iratxe Garcia Perez kündigte jedoch an, ihre Gruppe werde sich erst am Nachmittag festlegen. Von den Grünen kam erneut ein Nein.

+++ 10.50 Uhr: Grünen-Abgeordneter nennt von der Leyens Rede "nicht gut genug" +++

Nach Ansicht des EU-Abgeordneten der Grünen, Sven Giegold, hat von der Leyen mit ihrer Bewerbung nicht überzeugen können. Die Rede sei zwar gut gewesen, sagt Giegold, fügt aber hinzu: "Die Inhalte waren nicht gut genug." Die CDU-Politikerin sei in ihrer Rede nicht auf das Artensterben eingegangen. Außerdem fordere er eine neue europäische Agrarpolitik von der Kandidatin für den EU-Spitzenposten.

+++ 10.29 Uhr: Von der Leyen wehrt sich gegen Farage-Attacke +++

Von der Leyen tritt erneut ans Mikrofon und richtet sich direkt an den Briten Nigel Farage. Der Chef der Brexit-Partei hatte sie zuvor im Plenum als "Fanatikerin" bezeichnet und behauptet, sie wolle eine "zentralisierte, undemokratische und aktualisierte Form des Kommunismus" schaffen. "Uns liegt viel an unseren britischen Freunden, aber Reden wie Ihre, auf die können wir weiß Gott verzichten", kontert von der Leyen. Anschließend antwortet sie noch auf andere vorangegangene Redebeiträge.

+++ 10.20 Uhr: Meuthen wirft von der Leyen "sozialisitische Anbiederungsperformance" vor +++

Von den Rechtspopulisten im Parlament kommt scharfe Kritik an von der Leyen. Jörg Meuthen, Vizechef der Fraktion Identität und Demokratie, erklärt: "Wir sind nach sorgfältiger Prüfung der Meinung, dass sie für dieses Amt nicht geeignet sind." Der AfD-Vorsitzende begründet diesen Vorwurf mit der Arbeit der CDU-Politikerin als Familien- und Verteidigungsministerin. "In keinem ihrer Ämter sind sie den Anforderungen, das Wohl des deutschen Volkes zu stärken, gerecht geworden", sagt Meuthen. Er wirft von der Leyen "sozialisitische Anbiederungsperformance" vor, weil sie bei ihrer Bewerbung für den Kommissionsvorsitz jeder politischen Gruppe das erzählt habe, was diese haben hören wollen.

Meuthen spricht direkt neben von der Leyen und sieht sie dabei immer wieder an. Die Angegriffene schmunzelt während seiner Ansprache und macht sich wie auch zuvor bei den anderen Rednern intensiv Notizen.

+++ 10.18 Uhr: Satiriker Semsrott entblößt T-Shirt mit Werbebotschaften +++

Der deutsche Abgeordnete und Satiriker Nico Semsrott unterbricht die Debatte und stellt einen Antrag auf Überprüfung von Interessenskonflikten der Kandidatin. Der Kabarettist von der deutschen Partei Die Partei zieht sich bei seiner kurzen Aktion die schwarze Kapuzenjacke aus und entblößt ein mit Werbebotschaften zugeklebtes T-Shirt mit Aufschriften wie KPMG und PESCO. Gemeint ist das offenbar als Anspielung auf die Beschäftigung teurer Berater in von der Leyens Verteidigungsministerium und auf die europäische Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen. Parlamentspräsident David Sassoli geht auf den Antrag nicht ein, und die Debatte wird fortgesetzt.

In einer gemäßigten Demokratie sollte man wenigstens so Werbebanner tragen, damit alle wissen, für wen man arbeitet.



Ich habe das eben im Parlament gezeigt, wie das aussehen könnte. pic.twitter.com/qiDyIHinVI — Nico Semsrott (@nicosemsrott) July 16, 2019

+++ 10.14 Uhr: Weitere Fraktionschefs antworten von der Leyen +++

Nach EVP-Fraktionschef Manfred Weber haben die Vorsitzenden der weiteren Fraktionen im Europaparlament das Wort. Die Sozialdemokratin Iratxe García Pérez aus Spanien fordert Garantien, dass Europa künftig sozialer werde. "Wir wollen keine institutionelle Krise", sagt García Pérez. "Aber wir wollen Garantien, dass Europa in den kommenden Jahren die nötigen Maßnahmen ergreifen kann." Dazu gehöre ein stärkerer Einsatz gegen Armut, und ein Fonds für eine sozial verträgliche Gestaltung des Kampfes gegen den Klimawandel. Die Entscheidung über eine Wahl von der Leyens werde ihre Fraktion erst am Nachmittag treffen.

Die Liberalen signalisieren dagegen Unterstützung für von der Leyen. Seine Gruppe sei bereit, sie zu wählen, wenn sie eine Erneuerung Europas versprechen könne, sagt Fraktionschef Dacian Ciolos. Er hoffe, sie werde gewählt werden.

Im Video: Von der Leyen: Das sind die Stationen ihrer politischen Karriere

+++ 9.45 Uhr: Debatte beginnt mit Rede von Weber +++

Jetzt geht die Debatte der Parlamentarier los. Als erster tritt EVP-Fraktionschef Manfred Weber ans Rednerpult. Der CSU-Politiker war Spitzenkandidat der europäischen Konservativen für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten, konnte sich bei den EU-Staats- und Regierungschefs aber nicht durchsetzen. "Wir wollen von der Leyen unterstützen und geschlossen wählen", sagt Weber. Seine Fraktion habe die Wahl des italienischen Sozialdemokraten David-Maria Sassoli zum Parlamentspräsidenten unterstützt. Nun erwarte er, dass andere auch von der Leyen unterstützen. "Gerade ich sage heute, wir müssen uns auf einander verlassen können, nur so kann Europa gelingen."

+++ 9.42 Uhr: Kräftiger Applaus zum Ende der Rede +++

Mit den Worten: "Es lebe Europa, vive l' Europe, long live Europe", schließt von der Leyen ihre Bewerbungsrede. Aus dem Plenum erhält sie anschließend kräftigen Applaus. Auch aus den Reihen der Grünen, die die CDU-Politikerin nicht wählen wollen, ertönt Beifall. Bei der Mehrheit der Abgeordneten scheint von der Leyens Ansprache gut angekommen zu sein.

+++ 9.35 Uhr: Buhrufe als von der Leyen von Brexit-Aufschub spricht +++

Zum Thema Brexit erklärt von der Leyen: "Ich bin bereit das Austrittsdatum weiter zu vertagen, falls es aus guten Gründen nötig sei". Die EU-Gegner im Plenum quittieren ihre Aussage mit Buhrufen. Zur Entscheidung der Briten für den EU-Austritt 2016 sagt die CDU-Politikerin: "Das ist eine ernste Entscheidung. Wir bedauern sie, aber wir respektieren sie."

+++ 9.30 Uhr: Von der Leyen berichtet von ihrer Aufnahme eines Flüchtlings +++

Beim Thema Flüchtlingspolitik wird von der Leyen persönlich: "Vor vier Jahre hatte ich das Glück einen 19-Jährigen Flüchtling aus Syrien in meiner Familie aufzunehmen", erzählt sie. Damals habe der junge Mann kein Wort deutsch gesprochen. Mittlerweile "spricht er fließend deutsch, fließend englisch und natürlich arabisch". Tagsüber engagiere sich der Flüchtling in der Gemeinde und nachts gehe er zur Schule. Und eines Tages wolle er in seine Heimat zurückkehren.

+++ 9.16 Uhr: Von der Leyen will faire Besteuerung von Tech-Riesen +++

Große Internetkonzerne sollen nach von der Leyens Willen in Europa stärker besteuert werden. "Es ist nicht akzeptabel, dass sie Profite machen und keine Steuern zahlen", sagte sie. "Wenn sie profitieren wollen, müssen sie auch die Kosten tragen."

+++ 9.10 Uhr: Von der Leyen beginnt Bewerbungsrede im Europaparlament +++

Mit einem Appell für ein einiges Europa beginnt Ursula von der Leyen ihre Bewerbungsrede im Europaparlament. Die CDU-Politikerin spricht zunächst auf Französisch, dann auf Deutsch und schließlich auf Englisch zu den Abgeordneten und wirkt dabei leidenschaftlich und engagiert. "Nicht die Menschen dienen der Wirtschaft, sondern die Wirtschaft dient unseren Menschen", ruft von der Leyen den Abgeordneten zu. Eine Aussage, die vor allem der für von der Leyen so wichtigen Fraktion der Sozialdemokraten gefallen dürfte.

+++ 8.44 Uhr: Weber warnt vor "Krisenentwicklung" +++

EVP-Fraktionschef Manfred Weber hat bei den Sozialdemokraten eindringlich für die Kandidatur von Ursula von der Leyen für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin geworben. "Wir brauchen nicht Opposition, wir brauchen jetzt Gestaltungswillen", sagte Weber im ZDF-"Morgenmagazin" mit Blick auf die Sozialdemokraten. Er rief die Kritiker von der Leyens auf, ihr am Vormittag zuzuhören. Sie werde auch klare Botschaften zu Rechtsstaatsfragen in Polen und Ungarn auf den Tisch legen. "Wir brauchen am Abend Stabilität für Europa", betonte Weber.

Weber mahnte: "Wir brauchen eine Demokratisierung Europas". Die nächsten fünf Jahre müssten einen Aufbruch für mehr Demokratie in Europa bringen. Das Spitzenkandidatenverfahren müsse bis zur nächsten Europawahl verbindlich rechtlich geregelt werden. Heute gehe es aber darum, "eine weitere Krisenentwicklung zu verhindern". Es gehe um Handlungsfähigkeit und Stabilität.

+++ 7.34 Uhr: Barley bleibt bei Nein zu von der Leyen +++

Die frühere Bundesjustizministerin Katarina Barley hat sich vor der Abstimmung im Europaparlament erneut gegen die Ernennung Ursula von der Leyens zur neuen Präsidentin der EU-Kommission ausgesprochen. Es gehe nicht, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs das Parlament "vor vollendete Tatsachen" stellen, sagte die SPD-Politikerin im ZDF-"Morgenmagazin". "Dagegen wehren wir uns". Bei der Abstimmung gehe es "nicht nur um die Personalie von der Leyen". Vielmehr würden mit der Entscheidung "Weichen gestellt für die Zukunft".

Quellen: EU-Parlament, DPA, AFP