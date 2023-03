In der Ampelkoalition nichts Neues, immer nur Streit, Streit, Streit. Weil das nicht so weitergehen kann, treffen sich die Verantwortlichen von SPD, Grünen und FDP am Sonntag zu einer Sitzung des Koalitionsausschusses. Was man davon erwarten darf? Hier kommen die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Zugang zu allen STERN PLUS-Inhalten und Artikeln aus dem Print-Magazin werbefrei & jederzeit kündbar Jetzt gratis testen Bereits registriert? Hier anmelden