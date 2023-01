Mitunter schien es, als wüsste Christine Lambrechts nicht, was Olaf Scholz in Washington oder Paris verhandelt.

Christine Lambrecht ist an sich selbst gescheitert – und an Olaf Scholz

von Nico Fried Wenn die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht in den nächsten Tagen zurücktritt, tut sie dem Kanzler einen großen Gefallen – und bereitet ihm zugleich die größte Schmach seiner bisherigen Regierungszeit.

Christine Lambrecht war schon gescheitert, lange bevor sie sich zur Aufgabe entschloss. Die Verteidigungsministerin gehörte von Beginn an nicht zu den Führungspersönlichkeiten der Ampel-Regierung, sondern zu denen, die mitgezogen wurden. Nicht alles, was man Lambrecht in etwas mehr als einem Jahr Amtszeit vorwarf, war so schlimm, wie es gemacht wurde. Aber die Ministerin war auch nicht in der Lage, der ständigen Kritik eine überzeugende Idee entgegenzusetzen, was sie mit ihrem Amt eigentlich erreichen wollte.