von Patrick Rösing Die Wählerwanderung zur Abgeordnetenhauswahl 2023 in Berlin zeigt, wer wem Stimmen abgejagt hat – und, wie viele es vorzogen, ihre Stimme bei der Wiederholungsabstimmung diesmal für sich zu behalten.

Berlin hat (erneut) gewählt. Nach den Pannen im September 2021 wurden die Wählerinnen und Wähler erneut an die Urnen gerufen, um ihre Stimme für das neue Abgeordnetenhaus in der Hauptstadt abzugeben.

Die SPD, Partei der noch amtierenden Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey, musste m Ende ebenso wie die Koalitionspartner Grüne und Linke Verluste hinnehmen. Als Gewinnerin ging vor allem die CDU aus der Abstimmung hervor, wie die untenstehende Grafik zeigt.

Die Christdemokraten konnten allen Mitbewerbern Wählerinnen und Wähler abjagen, selbst den Linken. Die SPD hingegen verlor Stimmen an alle anderen Parteien, auch an die AfD und ins Lager der Nichtwähler. Den Koalitionspartnern erging es exakt genauso. Außer der CDU im großen und der AfD im kleinen Maßstab büßten alle Parteien Stimmen ein, die FDP flog in der Konsequenz aus dem Parlament.

Bemerkenswert ist auch, dass das Lager der Nichtwähler im Vergleich zum ungültigen Durchlauf 2021 noch einmal kräftig angewachsen ist.

Ein Blick auf die Wahlkarte zeigt das Ergebnis noch aus einer anderen Perpektive: Ein zusammengepferchtes Lager der bisherigen Koalitionsparteien wird von einem schwarzen Ring umschlossen:

Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin 2023: Alle Wahlkreisgewinner (Erststimmen). Alle Wahlkreisgewinner (Erststimmen). Eine interaktive Version der Karte finden Sie hier © Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Trotz des besten Ergebnisses in Berlin seit Jahrzehnten ist es allerdings fraglich, ob die CDU als stärkste Kraft künftig auch regiert. Das könnte sie zwar mit den Grünen oder der SPD, aber die letztgenannten könnten auch mit der Linken ihr Dreierbündnis fortsetzen. Der Koalitionspoker geht nun erst los. Immerhin, so scheint es, lief bei dieser Wahl technisch und organisatorisch alles glatt.

