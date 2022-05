Sehen Sie im Video: CDU und Grüne strahlende Wahlsieger – bitteres Ergebnis für SPD und FDP.









STORY: Jubel bei den Anhängern der CDU bei der Wahlparty der Partei in Düsseldorf. Die CDU wird bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen stärkste politische Kraft vor der SPD. Ob Ministerpräsident Hendrik Wüst aber auch die nächste Regierung anführen kann, ist offen. Laut Meinungsforschern sind mehrere Koalitionsoptionen denkbar, auch ohne die CDU. Nach den ersten Hochrechnungen kommen die Christdemokraten auf rund 35 Prozent. Wüst sieht darin einen klaren Regierungsauftrag: "Die Menschen haben uns ganz klar zur stärksten Kraft gemacht. Das ist der Auftrag, eine künftige Regierung zu bilden und zu führen. Ich werde jetzt auf die demokratischen Parteien zugehen. Und ich werde alles dafür tun, dass unser Land gut durch diese schwierige Zeit kommt und verlässlich regiert wird. Ich bin der festen Überzeugung, unser Land wird die Herausforderungen der Zukunft mit all seinen Stärken meistern. Vielen herzlichen Dank, dass ihr alle hier seid. Und viel Spaß". CDU-Parteichef Friedrich Merz sieht im Abschneiden der Christdemokraten in NRW auch einen Erfolg für die Bundespartei. Die CDU ist zurück, unser nach vorn gerichteter Kurs wurde bestätigt, twitterte Merz.

