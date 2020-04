In Kliniken, Praxen und Pflegeheimen fehlt es an Schutzmasken für Ärzte, Schwestern und Pfleger, aber die Politik verspricht Abhilfe. Erstens will man mehr Ware aus Ländern wie China heranschaffen – was aber schwierig ist, weil die ganze Welt auf der Jagd nach den Masken ist. Zweitens will die Bundesregierung wieder mehr dieser Medizinprodukte in Deutschland selbst herstellen – was einfach klingt, es aber nicht ist.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) versprüht dennoch Optimismus: "Das kann jetzt ganz schnell geschehen", versicherte er am Dienstag. Zusammen mit dem von CDU-Mann Jens Spahn geführten Gesundheitsministerium werde man Firmen unterstützen, die ihre Produktion umstellen wollen. Spahn kündigte Mittwoch Abend auf Twitter und am Donnerstag in der "Bild"-Zeitung gar eine Abnahmegarantie für hierzulande produzierte Masken an. Und besonders drastisch formulierte es Innenminister Horst Seehofer (CSU): Die Krise lasse sich nur bewältigen, wenn "man auf Teufel komm raus produziert".

Nur kann die Bundesregierung die Firmen schlecht dazu zwingen, rasch in diese Produktion einzusteigen. Siemens zum Beispiel überlässt dem Bund und Bayern zwei Millionen Masken, die man bei Herstellern in China beschafft, wie Unternehmenssprecher Jürgen Homeyer dem stern sagte. Von einer eigenen Maskenproduktion, die durch die sozialen Medien geisterte, sei aber nicht die Rede: "Ich weiß nicht wo das herkommt, nicht von uns", sagt Homeyer.

Eine Meldung nannte wiederum die Firma Sandler in Oberfranken als künftigen Maskenproduzenten - aber das wird in der Firmenzentrale dementiert. Man liefere Vliesstoffe für Masken zu, "jedoch keinerlei Zuschnitte oder fertige Masken", bekräftigte ein Firmensprecher. Diese Stoffe für Masken fertigen die Oberfranken schon seit Februar rund um die Uhr, 24 Stunden lang an sieben Tagen in der Woche.

Nicht dass es gar keine Interessenten gäbe. Der Autobauer BMW prüft "eine eigene Produktion von medizinischen Masken", bestätigte eine Sprecherin dem stern. Einstweilen bleibt es aber erstmal dabei, dass der Konzern die eigenen Bestände plündert und dem Land Bayern 100 000 Masken überlässt: "Die Atemschutzmasken stammen aus einem Vorhalt für eigene Einsatzkräfte wie Gesundheitsdienst oder Werkfeuerwehr", sagte die Sprecherin des Autoherstellers.

Medizinische Masken brauchen eine Zulassung

Aber rasch eine eigene Produktion in Deutschland? Das gaukelt einen leichten Ausweg vor, den es so womöglich gar nicht gibt. Auch Spahn scheint das zu wissen. Die von ihm angekündigte Abnahmegarantie sorgte laut der Deutschen Apotheker-Zeitung bereits für teils "ungläubige Reaktionen". Denn laut den Bedingungen des Ministeriums muss die "erste Lieferung" von Schutzkleidung bis Mitte August zur Verfügung stehen - also relativ spät. Dabei, so das Apotheker-Blatt, werde das Material "bereits jetzt benötigt".

Doch für eine rasche Produktion gibt es Hürden. Nicht jeder kann einfach Schutzmasken für das medizinische Personal herstellen, schon gar nicht von heute auf morgen. Wie andere Medizinprodukte auch müssen Masken zertifiziert werden. Sie müssen für den Einsatz in Krankenhaus und Praxen sicher sein, gerade im Umgang mit einem tückischen Virus. Das verlangen auch die Schwestern und Pfleger, die Mitte März eine Online-Petition an Gesundheitsminister Spahn gestartet haben: "Bitte Schutzkleidung, die wir brauchen und die zugelassen ist!", verlangten sie.

Normalerweise dauere dieser Prozess der Zulassung nach EU-Vorgaben mindestens 60 Tage, zitierte die "Financial Times" am Dienstag den chinesischen Ableger der Prüforganisation TÜV Süd. Deren deutsche Zentrale bestätigt, dass man "die ungefähren Zeitläufe solcher Zertifizierungen" kenne. Schutzmasken seien aber bisher "nicht im Prüfportfolio von TÜV Süd".

Spahns Gesundheitsministerium hat zusammen mit dem Arbeitsministerium von Hubertus Heil (SPD) in einem gemeinsamen Schreiben den zuständigen Behörden empfohlen, Schutzgüter und Schutzausrüstungen, die in den USA, Kanada, Australien oder Japan verkehrsfähig wären, auch in Deutschland als zulässig anzuerkennen. "Für Produkte aus anderen Ländern" oder "für Produkte, bei denen Zweifel über die Verkehrsfähigkeit bestehen, können die zuständigen Behörden in einem vereinfachten Verfahren bewerten, ob das Produkt ein angemessenes Gesundheitsschutz- und Sicherheitsniveau erreichen kann", sagte eine Sprecherin des bayerischen Umweltministeriums dem stern. Es spricht hier für die 16 Bundesländer.

Für die besonders anspruchsvollen Filtermasken der Typen FFP 2 und FFP 3, die auch vor Viren schützen, hat das Institut für Arbeitsschutz der Deutsche Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) zusammen mit der Dekra bereits vor einer Woche einen Schnelltest eingeführt. Ein kleiner Stab arbeite jetzt in Sankt Augustin bei Bonn "Tag und Nacht", um Produktmuster auf ihre Tauglichkeit zu untersuchen, sagte DGUV-Referatsleiterin Ina Neitzner dem stern.

Der Ruf auf einen Schnelltest ist groß

Der Run auf diesen Schnelltest ist groß: "Die Zahl der Anfragen" sei "extrem hoch", sagt Neitzner. "Täglich erreichen uns zurzeit etwa 100 solcher Anfragen sowohl von Herstellern als auch von Importeuren." Dabei gibt es einige Anforderungen. Interessenten müssen in der Lage sein, innerhalb von drei Wochen 50 000 Stück zu fertigen. Und sie müssen 21 Baumuster an das Prüflabor in Sankt Augustin schicken, sowie drei bis vierstellige Gebühren bezahlen.

Bereits am 13. März hatte die EU-Kommission als oberste Hüterin über die Normen den Weg für solche Schnelltests freigemacht. Solange die Atemschutzmasken ein angemessenes Gesundheits- und Sicherheitsniveau gewährleisten, so die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik, könnten Masken für die Dauer der Krise freigegeben werden, "obwohl die entsprechenden Konformitätsbewertungsverfahren für diese Produkte nicht vollständig im Einklang mit den harmonisierten Normen erfolgten".

Zugleich beharrt die DGUV darauf, dass in Praxen und Kliniken keine ungetesteten Masken verwendet werden, im Interesse der Beschäftigten: "Nicht zertifizierte medizinische Gesichtsmasken sollten im beruflichen Bereich nicht verwendet werden".

Auch bei den zugelassenen Produkten ist Maske nicht gleich Maske. Selbst zertifizierte und nach DIN-Norm hergestellte OP-Masken schützen den Träger nicht vor Viren. Das tun nur die aufwendigeren FFP-Masken. Und schon gar nicht tun das selbstgenähte Produkte - auch wenn selbst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer Ansprache am Donnerstag eine Krankenhausangestellte lobend erwähnte, "die gemeinsam mit ihren Kindern daheim Schutzmasken für die Klinik näht".

Mit der selbstgenähten Maske ins Pflegeheim

Weil die Not so groß ist, schaffen es die Do-it-yourself-Masken offenbar in der Tat bis an den Arbeitsplatz. Johanna Knüppel vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) hat von Pflegeheimen gehört, die ihre Mitarbeiter angewiesen hätten, sich selbst Masken zu nähen.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte spricht von sogenannten "Community"-Masken. Sie haben ihren Nutzen. Sie helfen dem Träger, andere vor den Tröpfchen zu schützen, die man selbst beim Sprechen oder Husten ausstößt. Auf diese Weise können sie "einen Beitrag zur Reduzierung der weiteren Ausbreitung" des Virus leisten, sagt das Bundesinstitut.

Das gilt auch für die Masken, wie sie die Textilhersteller Mey und Trigema jetzt herstellen. Auch sie bieten keinen Virenschutz – was beide Hersteller auch offen kommunizieren. Dass jemand wie der Unternehmer Wolfgang Grupp von der Firma Trigema im schwäbischen Burladingen nun trotzdem 80 Prozent seiner Näherinnen Masken produzieren lässt, geschah auf Wunsch der Politik und von Kliniken. "Vor vier oder fünf Wochen kamen Kliniken und Pflegeeinrichtungen aus der Umgebung auf mich zu, ob wir nicht Masken produzieren könnten", erzählte Grupp dem stern.

Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) persönlich ermutigte den Unternehmer zu dem Schritt – obwohl Baden-Württemberg zu den Ländern gehört, die es besser als andere geschafft haben, auch zugelassene Masken zu besorgen. "Unsere Masken sind nicht als Medizinprodukt zertifiziert, und das wissen unsere Kunden", sagt Grupp. Ein lokales Klinikum lässt seine Beschäftigte die Masken jetzt nicht bei der Behandlung von Patienten tragen, sondern in Konferenzen und auf den Gängen.

Grupp findet, das sei bereits ein Erfolg: "Mit dem Tragen dieser Maske ist man nicht vor Viren geschützt. Aber sie schützen andere. Und wenn der andere auch eine Maske trägt, sind beide geschützt."