von Nico Fried und Tobias Scharnagl Markus Söder hat Hubert Aiwanger trotz der Flugblatt-Affäre im Amt belassen. Es ist der Versuch, eine noch größere Katastrophe zu verhindern.

Markus Söder schreitet zur Tat. Es ist der Freitag der vergangenen Woche. Der Ministerpräsident geht mit festen Schritten aufs Fischhaus Wiesethgrund in der Nähe von Ansbach zu. Er steigt in Stiefel, die so grün sind wie die fetten Wiesen Mittelfrankens, und in eine weite Gummihose, die ihn vor Dreck und Wasser schützen soll. Söder klettert eine glitschige Steintreppe hinunter, hält den Kescher entschlossen ins Trübe und fischt alsbald die ersten Karpfen heraus. Sache erledigt.