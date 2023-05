von Nico Fried Am Samstag lässt sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU für die Wiederwahl nominieren. Vorab hat er jetzt erklärt, dass sein politischer Ehrgeiz damit gestillt wäre.

Der Ministerpräsident war viel unterwegs in letzter Zeit. Fotos auf Twitter zeigen Markus Söder bei bayerischen Handwerkerinnungen, bei Spatenstichen, als Zuschauer beim Tennis und beim Fußball. Er schnuppert beim Metzger an fränkischen Bratwürsten, ist zu Gast bei Vereinen, auf Messen und bei Firmen. Söder weihte drei Windräder auf einmal ein – der Nachholbedarf ist groß in Bayern –, verteilte Suppe an Bedürftige einer Tafel und eröffnete ein Robotic Center. Außerdem beehrte der Landesvater die Bierzelte von mehreren Volksfesten, was dem erklärten Cannabis-Gegner Söder verlässlich den Vorwurf einer scheinheiligen Drogenpolitik eintrug.