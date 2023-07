Hinweis: Für diese Umfrage wurden pro Bundestagsfraktion zwei Abgeordnete angefragt, insgesamt fünf Frauen und fünf Männer aus allen Teilen Deutschlands. Alle, die geantwortet haben, sind in der Fotostrecke zu sehen und zu lesen.

Die letzte Sitzungswoche des Deutschen Bundestages vor dem Sommer endete am 23. Juni, die nächste steht erst wieder ab 9. Oktober 2023 im Sitzungskalender. Was nach ziemlich langen Sommerferien aussieht, gestaltet sich bei genauerer Betrachtung doch etwas anders. Der stern hat zehn Abgeordnete des Bundestages angefragt, wie ihre "Sommerpause" tatsächlich aussehen wird. Natürlich ist in diesen Wochen auch Urlaub drin. Doch fast alle Abgeordneten berichten von einer Tour durch ihren Wahlkreis und ihr Bundesland, um Kontakt zu Menschen, Initiativen und Unternehmen zu pflegen. Was Tobias Bacherle und Kassem Taher Saleh (beide Bündnis 90/Die Grünen), Ingo Bodtke und Carina Konrad (beide FDP) sowie Carmen Wegge (SPD) im Sommer tun, berichten sie in unserer Fotostrecke.

Die Abgeordneten wurden ziemlich zufällig ausgewählt. Über bundestag.de wurden Abgeordnete aus allen Himmelsrichtungen und aller Bundestagsfraktionen ausgesucht. Insgesamt sollten es zwei pro Bundestagsfraktion sein und jeweils fünf Frauen und Männer. Nach einer Woche hatten fünf von ihnen reagiert, fünf nicht. So kommt es, dass die CDU/CSU- und die AfD-Bundestagsfraktion in dieser Umfrage nicht vorkommen. Die Fotostrecke ist nach alphabetischer Reihenfolge der Nachnamen sortiert.