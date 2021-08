"Was kaut Laschet"? In welcher Partei ist Olaf Scholz? Was während des TV-Triells von Google abgefragt wurde

Trends bei Internetsuchen "Was kaut Laschet"? In welcher Partei ist Olaf Scholz? Was während des TV-Triells von Google abgefragt wurde

Während die Menschen dem TV-Triell auf dem großen Bildschirm zusahen, gaben sie ihren Fragen zu den Kandidat:innen auf dem kleinen Bildschirm in die Suchmaschine ein. Was sie wissen wollten, zeigen Daten von Google Trends.

Am Sonntagabend stellen sich die Spitzenkandidat:innen von Grünen, CDU und SPD der ersten großen Fernsehdebatte: Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet waren zu Gast beim TV-Triell von RTL und n-tv. Während die Politiker:innen von Peter Kloeppel und Pinar Atalay mit Fragen gelöchert wurden, gab das TV-Publikum parallel Fragen zu den Dreien bei Google ein. Was die Menschen so wissen wollten, lässt sich an Daten von Google Trends ablesen.

Top 5 der Google Trends zu den Kandidat:innen

Die Daten zeigen, welche Suchanfragen zu den drei Kandidat:innen während der Sendung in den Google Trends im Vergleich zu ihrem üblichen Suchaufkommen stark in die Höhe schossen. Bei allen dreien interessierten sich die Suchenden für den Impfstand und das Gehalt. Darüber hinaus wurden unterschiedliche Anfragen gestellt. Bei Annalena Baerbock interessierte offenbar vor allem, ob sie Kinder hat (hat sie), wo sie genau wohnt und wie groß sie ist. Außerdem waren noch Fragen nach dem Auto und dem Beruf der Grünen-Politikerin unter den aufsteigenden Anfragen.

Bei Armin Laschet wollten User:innen ebenfalls gern wissen, welches Auto er fährt. Auch bei ihm kam in den Top 5 die Frage nach den Kindern und dem Wohnort. Bei den weiteren Suchanfragen wollten Nutzer:innen gern wissen, was der Unionskandidat studiert beziehungsweise gelernt hat und außerdem, was er während der Sendung im Mund hatte: "Was kaut Laschet?" war ebenfalls eine Trending Search am Sonntagabend.

Bei Olaf Scholz waren ebenfalls Fragen nach Wohnort und Einkommen ganz oben unter den Trend-Suchen, außerdem war offenbar nicht allen im Publikum klar, zu welcher Partei er gehört: "Olaf Scholz welche Partei" wurde demnach signifikant häufiger als sonst in das Suchfeld eingetippt. Außerdem wollten offenbar etliche wissen, wo Scholz einmal Bürgermeister war. Die richtigen Antworten: SPD und Hamburg.