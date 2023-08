Irgendwie will es nicht so recht klappen mit der Reise von Außenministerin Annalena Baerbock nach Australien. Wegen eines technischen Defekts musste der Airbus der Flugbereitschaft nach dem Zwischenstop in Abu Dhabi wieder umkehren. Auch im zweiten Anlauf klappte es nicht.

Außenministerin Annalena Baerbock ist auch beim zweiten Anlauf mit dem Versuch gescheitert, mit der Flugbereitschaft der Luftwaffe nach Australien zu fliegen. Das teilte der Flugkapitän nach Angaben eines DPA-Reporters an Bord der Maschine am Dienstag (Ortszeit) mit. 15 Minuten nach dem Start um 1.00 Ortszeit (23.00 Uhr/MESZ) drehte der Airbus vom Typ A340-300 erneut vom Kurs ab und flog zunächst zurück in Richtung Abu Dhabi. Die Maschine war zu Anfang zwar gestiegen, nahm aber kein Tempo auf.

Vor dem Weiterflug der Außenministerin hatte der Flugkapitän die Ursache für die erste Panne an ihrem Regierungsflugzeug erklärt. Als Ursache für die Panne hat sich nach Angaben des Kapitäns "ein fehlerhafter Druckschalter herausgestellt, der die Hydraulikdrücke misst und dann an den Computer weitergibt. Dieser Computer steuert dann das gleichmäßige Aus- und Einfahren der Landeklappen. Dieser Druckschalter ist defekt und hat dann einen falschen Druck angegeben." Damit dann keine unsymmetrische Flügelstellung entstehe, blockiere der Computer automatisch die Klappen, so der Kapitän nach Angaben eines Reporters der Deutschen Presse-Agentur an Bord der Maschine.

Baerbock mit deutlicher Verspätung in Australien

"Und diese Situation hatten wir heute Morgen, das kann man erst am Boden dann wieder testen und aufheben. Wir haben diesen Druckschalter als fehlerhaft identifiziert", sagte der Kapitän. Es gebe ein Prozedere von Airbus, "wo man diesen Druckschalter dann stilllegt und man dann jetzt ganz normal weiterfliegen kann".

Baerbock wollte nach Informationen aus ihrer Delegation mit etwa 22-stündiger Verspätung gegen Mitternacht losfliegen und am Abend in Sydney landen. Doch daraus wurde nun (wieder) nichts. Ursprünglich wollte Baerbock am Montagabend gegen 22.30 Uhr Ortszeit (14.25 MESZ) in der australischen Hauptstadt Canberra landen.

Pannenserie bei Regierungsfliegern

Auch mit jenem Airbus A340-300, mit dem Baerbock nun nach Australien unterwegs war, hat es mehrfach Pannen gegeben. Im November 2018 musste die damalige Kanzlerin Merkel mit dem Flugzeug, das zu der Zeit noch unter dem Namen "Konrad Adenauer" unterwegs war, gemeinsam mit Scholz auf dem Weg zum G20-Gipfel in Buenos Aires in Argentinien umkehren. Unter anderem war damals das Funksystem der Maschine, die bis heute mit dem taktischen Kennzeichen 16+01 fliegt, ausgefallen.

13 Fälle in fünf Jahren Merkel, Scholz – nun erneut Baerbock: Die Pannenserie der Regierungsflieger geht weiter 1 von 13 Zurück Weiter 1 von 13 Zurück Weiter August 2023 Außenministerin Annalena Baerbock wird erneut von einer Flugzeugpanne ausgebremst: Wegen eines technischen Defekts an den Startklappen kann die Grünen-Politikerin ihren Flug zu einem einwöchigen Besuch in Australien, Neuseeland und Fidschi zunächst nicht fortsetzen. Im Laufe des Montags sollte geprüft werden, wie und wann die Anreise nach Australien weitergehen kann. Mehr

Im Oktober 2018 knabberten Nagetiere bei einem Stopp in Indonesien wichtige Kabel der "Konrad Adenauer" an. Scholz kehrte damals als Finanzminister per Linienflug von der Tagung des Internationalen Währungsfonds zurück. Im Dezember 2016 strandete die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) auf dem Weg nach Mali. Wegen eines Computerproblems bei ihrem A340 in der nigerianischen Hauptstadt Abuja musste sie dort übernachten.

Baerbocks jüngster Flug nach Australien war ursprünglich mit der Schwestermaschine der früheren "Konrad Adenauer" geplant, einer nahezu baugleichen A340-300. Diese war jedoch ebenfalls kaputt. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums sagte unterdessen in Berlin, das Ende der Nutzung der fraglichen Maschine vom Typ A340-300 sei für Ende September vorgesehen. Die Nachricht dürfte Baerbock zu denken geben. Gut möglich, dass die Diskussion über den Zustand der Flugbereitschaft erneut Fahrt aufnimmt.

Hinweis: Dieser Artikel wurde mehrfach aktualisiert.