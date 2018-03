Keine Gewalt gegen Frauen und mehr Gleichberechtigung für das weibliche Geschlecht – so lauten die Forderungen der Demonstranten am diesjährigen internationalen Frauentag. Ob in Mexiko, Indien oder Russland: überall auf der Welt gibt es heute Aktionen, die auf vorhandene Missstände aufmerksam machen wollen. Dabei gibt es auch kreative Ansätze.



In Madrid laufen ab Mitternacht Lärm- und Streikaktionen. Im südkoreanischen Seoul bekunden Hunderte ihre Unterstützung zur "Me Too"-Bewegung und in Mexiko Stadt haben Aktivisten einen symbolischen Friedhof gegen Gewalt an Frauen eröffnet.