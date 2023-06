von Nico Fried Helmut Kohl und Angela Merkel mögen 16 Jahre lang regiert haben. Aber was ist das schon gegen Werner Gatzer? Der Haushaltsstaatssekretär hat für vier Minister aus drei Parteien das Geld zusammengehalten.

Was genau macht eigentlich ein Haushaltsstaatsekretär? "Es gibt in der Bundesregierung rund 20.000 Mitarbeiter", hat Werner Gatzer mal gesagt. "Davon wollen 19.800 Geld ausgeben und 200 sparen." Diese 200 säßen alle in der Haushaltsabteilung des Bundesfinanzministeriums, so Gatzer. Und er ist ihr Chef, der Staatssekretär.