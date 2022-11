von Daniel Wüstenberg Eine Veranstaltung zum 9. November im Schloss Bellevue ist von einem dramatischen Ereignis überschattet worden. Der früherer DDR-Bürgerrechtler Werner Schulz ist dort zusammengebrochen und verstorben.

Der frühere DDR-Bürgerrechtler Werner Schulz ist im Alter von 72 Jahren gestorben – unter dramatischen Umständen.

Der langjährige Bundestagsabgeordnete der Grünen ist am Rande einer Veranstaltung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue zum 9. November zusammengebrochen. Nach stern-Informationen versuchte unter anderem Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, noch, Schulz wiederzubeleben.

Werner Schulz war in DDR-Bürgerrechtsbewegung aktiv

Bereits ab den 1970er Jahren hatte sich der gebürtige Zwickauer oppositionell in der DDR engagiert. Nach der Wende im Herbst 1989 gehörte dem Runden Tisch und der ersten frei gewählten Volkskammer an. 1990 zog er in den gesamtdeutschen Bundestag ein und blieb bis 2005 als Abgeordneter für Bündnis 90/Die Grünen im Parlament. Von 2009 bis 2014 gehörte der Träger des Bundesverdienstkreuzes dem Europäischen Parlament an.

Werner Schulz hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder.

Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.