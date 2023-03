von Andreas Hoffmann Pflegekräfte sollen besser bezahlt werden. Das fordern alle. Doch bezahlen müssen vor allem die Heimbewohner. Ihr Eigenanteil steigt und steigt. Die Politik verspricht viel, doch tut wenig. Alte Menschen, selbst mit ordentlicher Rente, werden so zum Fall für Hartz IV.

Wenn ich höre, dass Politiker von Selbstbestimmung reden, von der Würde des Menschen oder seiner Lebensleistung, dann fällt mir regelmäßig Helga ein. Eine Tante. Sie ist 93 Jahre alt, lebt in einem Altenheim in der Mitte Deutschlands und hat ein bewegtes Leben hinter sich. In Brasilien geboren und aufgewachsen, in Deutschland später die Nazi-Zeit durchlitten, und in der Nachkriegszeit über Jahrzehnte ein Altenheim geleitet, wo sie, so wird erzählt, äußerst selbstbewusst, durchsetzungsfähig war, was nicht jeden freute. Manchmal merkt man das noch heute, dann blitzt in ihren blassen Augen ein Rest Trotz auf.